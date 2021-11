Grêmio identifica torcedores que invadiram gramado e envia vinte nomes ao MP

A direção do Grêmio conseguiu identificar os mais de 20 torcedores que invadiram o gramado da Arena e depredaram a cabine do VAR após a partida contra o Palmeiras, no último domingo. Alguns destes indivíduos possuem antecedentes de distúrbios em estádios de futebol.

Em contato com a reportagem da Goal, o diretor jurídico Nestor Hein informou os próximos passos em relação ao que será feito com os vândalos.

"Todos os torcedores que invadiram o gramado foram identificados. Agora vamos levar esta relação para o Ministério Público e vamos contribuir com tudo que estiver ao alcance do clube para ajudar a punir esses infratores", destacou Hein.

Na última segunda-feira, a procuradoria do STJD já havia denunciado o Grêmio em dois artigos do CBJD pelos incidentes do jogo contra o Palmeiras.

O clube foi enquadrado no artigo 213, que é deixar de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir desordens em sua praça de desporto, invasão de campo ou local de disputa do evento desportivo. Além do artigo 211, deixar de manter o estádio com infraestrutura necessária para garantir a segurança da partida.

(Foto: Getty Images)

Uma das punições que o Grêmio poderá sofrer é de perder o mando de campo em até dez jogos, além de pagar uma multa de até R$ 100 mil.

Pela gravidade dos fatos, a procuradoria do STJD pediu também uma liminar para que o Grêmio atue com portões fechados nos jogos em que for mandante, além de que fique proibido de ter a presença do seu torcedor quando for atuar como visitante, até o julgamento da denúncia no STJD.

Rafinha também é denunciado e pode pegar seis jogos de suspensão

Além de correr o risco de perder o mando de campo por até dez jogos, o Grêmio também poderá perder o lateral direito Rafinha, titular do time tricolor. O jogador, que estava suspenso na partida contra o Palmeiras, acabou ofendendo a arbitragem durante o intervalo da partida. O lateral gremista foi denunciado no artigo 243, que é ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto, punição de multa e suspensão de uma até seis partidas.

Confira trecho da súmula do árbitro Sávio Pereira Sampaio em relação ao lateral Rafinha:

"Informo que no intervalo da partida quando a equipe de arbitragem se deslocava para o vestiário, na zona mista, o atleta não relacionado, sr. Márcio Rafael Ferreira de Souza, da equipe do Grêmio FBPA, proferiu as seguintes palavras, de forma ofensiva, desrespeitosa, em alto tom de voz por repetidas vezes à equipe de arbitragem: "Vocês vão se f***, vieram nos prejudicar". Ao final da partida, quando a equipe de arbitragem se deslocava para o vestiário, na zona mista, o atleta não relacionado, sr. Márcio Rafael Ferreira de Souza, da equipe do Grêmio FBPA, proferiu as seguintes palavras de forma ofensiva, desrespeitosa, em alto tom de voz por repetidas vezes à equipe de arbitragem: "Você e o Igor do VAR vieram nos prejudicar, vai se f***, vai tomar no c*". informo que toda a equipe de arbitragem se sentiu ofendida".