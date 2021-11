Grêmio x Fluminense: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Na luta contra o rebaixamento, o Grêmio enfrenta o Fluminense nesta terça-feira (9), às 21h30 (de Brasília), na Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (exceto RS) e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

ONDE VAI PASSAR?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A derrota para o Internacional por 1 a 0 fez a situação do Grêmio ficar ainda mais complicada no Brasileirão. Sem vencer há quatro rodadas, a equipe gaúcha encara uma difícil missão na luta contra o rebaixamento.

Para o confronto em casa, o técnico Vagner Mancini terá no mínimo cinco baixas. Gabriel Chapecó, Villasanti e Borja estão com suas respectivas seleções, enquanto Thiago Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Cortez expulso no Gre-Nal, estão fora.

"O mais importante é olhar o todo e buscar as melhores formações. Se uma não me traz resultado, busco com outra. Que se também não der, buscarei outra, com outros atletas. Tenho de buscar um time que dê respostas com vitórias. Vi evolução em muitas coisas, mas a que precisamos ainda são as vitórias. O Grêmio precisa voltar a vencer, e para isso faremos o necessário", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Fluminense, com 42 pontos, vem de vitória sobre o Sport na última rodada, e segue na luta para entrar no G-6 do Brasileirão.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Rafinha (Vanderson), Pedro Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa (Rafinha); Lucas Silva e Mateus Sarará; Douglas Costa, Campaz e Ferreira; Diego Souza.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; André, Martinelli, Jhon Arias e Luiz Henrique; John Kennedy e Fred.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Grêmio Brasileirão 4 de novembro de 2021 Internacional 1 x 0 Grêmio Brasileirão 6 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Grêmio Brasileirão 13 de novembro de 2021 18h30 (de Brasília) Grêmio x RB Bragantino Brasileirão 16 de novembro de 2021 18h30 (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 0 Fluminense Brasileirão 31 de outubro de 2021 Fluminense 1 x 0 Sport Brasileirão 6 de novembro de 2021

Próximas partidas