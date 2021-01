Grêmio x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (28), em duelo atrasado da 23ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Grêmio e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 20h (de Brasília), na Arena, em duelo atrasado da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, visando apenas a vitória. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere (para todo o Brasil), na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Grêmio x Flamengo DATA Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, BRA HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu (PR)

Quarto árbitro: Lucas Guimarães (RS)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Assistentes VAR: Lucas Paulo Torezin (PR) e Luciano Roggenbaum (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Grêmio só pensa na vitória contra o Fla / Foto: Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também pode acompanhar a partida em tempo real, a partir das 20h (de Brasília).

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando entrar no G-4 e deixando de lado a derrota para o rival Internacional na última rodada, o Grêmio entra em campo "ligado" contra o Flamengo. É o que garante o zagueiro Rodrigues.

"A nossa postura em campo contra o Flamengo vai ser totalmente diferente (do Gre-Nal), vamos entrar muito ligados para ir em busca do nosso resultado. Tenho certeza que estamos sempre querendo pontuar no campeonato, porque é um campeonato difícil. Sei que eles brigam com o Inter, mas isso a gente não tem nada a ver. Vamos entrar ligados e focados e buscar nosso resultado", afirmou.

Apesar de ameaçar mandar a campo um time misto contra o Flamengo após a derrota para o Inter, o técnico Renato Gaúcho vai com força máxima para o duelo na Arena.

No entanto, o treinador não poderá contar com Geromel, lesionado. Rodrigues será o seu substituto.

Nesta terça-feira, o elenco trabalhou no CT Luiz Carvalho. O treino foi dividido em trabalhos físicos, de força e intensidade, e técnico, com orientação de ataque e defesa, setorizados e aprimorando fundamentos. Leia em: https://t.co/GL8UrPtbdx



📸: Lucas Uebel / Grêmio FBPA pic.twitter.com/EhmjhqQl3Z — Grêmio FBPA (@Gremio) January 26, 2021

Do outro lado, o Flamengo também entra em campo pressionado após a derrota para o Athletico-PR, enquanto Rogério Ceni segue tendo o seu trabalho questionado.

A boa notícia fica com o retorno de Bruno Henrique, que cumpriu suspensão na última rodada. Vitinho será banco.

📍 Porto Alegre



Amanhã temos mais uma partida importantíssima pelo Brasileirão. Vamos, Flamengo! 💪 #CRF pic.twitter.com/tHx7fxCq1N — Flamengo (@Flamengo) January 27, 2021

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Maicon) e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza; Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Gerson, Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabigol e Bruno Henrique.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 1 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 20 de janeiro de 2021 Internacional 2 x 1 Grêmio Campeonato Brasileiro 24 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coritiba x Grêmio Campeonato Brasileiro 31 de janeiro de 2021 16h (de Brasília) Grêmio x Santos Campeonato Brasileiro 3 de fevereiro de 2021 16h (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 Palmeiras Campeonato Brasileiro 21 de janeiro de 2021 Athletico-PR 2 x 1 Flamengo Campeonato Brasileiro 24 de janeiro de 2021

Próximas partidas