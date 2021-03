Grêmio entra na disputa para contratar Santos Borré; desfecho pode ocorrer nos próximos dias

O jogador do River Plate já esteve na mira de palmeiras e São Paulo e já pode assinar um pré-contrato

O Grêmio entrou na disputa para contratar o atacante Rafael Santos Borré, de 25 anos, goleador do River Plate na gestão do técnico Marcelo Gallardo. O colombiano, que irá deixar o time argentino na metade de 2021, quando encerra seu contrato, já está livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe, mas aguarda a melhor proposta para definir o seu futuro.

No Brasil, além do Grêmio, Palmeiras e São Paulo também demonstraram interesse na contratação de Borré, mas acabaram recuando nas últimas semanas. Com boa vitrine por seus serviços no River, o atleta também aguarda também propostas de times da Europa e da Major League Soccer.

A direção gremista não fala sobre os valores, mas a proposta salarial e tempo de contrato já está na mão do empresário de Borré. Na imprensa argentina, a informação é de que o salário oferecido pelo Grêmio seria de R$ 1,5 milhão por mês, o que faria dele o jogador mais bem pago do elenco tricolor. A expectativa é de que até o final desta semana aconteça uma definição sobre a possibilidade de Borré jogar no Tricolor gaúcho.

Destaque no Deportivo Cali, Borré foi contratado pelo Atlético de Madrid em 2015, mas nunca chegou a vestir a camisa do time espanhol: rodou da Colômbia ao Villarreal até chegar ao River Plate, em 2017, onde marcou 53 gols em 134 partidas e ajudou a conquistar a Copa Libertadores, em 2018, além de duas Copas da Argentina, duas Supercopas locais e uma Recopa, em 2019.