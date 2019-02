Grêmio encaminha venda de promessa ao Shakhtar por R$ 42 milhões

Tricolor Gaúcho acerta ida de Tetê, que defende a seleção brasileira de base, para o Shakhtar Donetsk em definitivo. Acordo renderá R$ 42 milhões

O Grêmio finalizou, na tarde do último sábado (24), a venda de Tetê, de 19 anos, ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Os gaúchos receberão R$ 42 milhões pelo negócio e ainda terão direito a 15% de uma futura negociação. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Gre-Nal.

Os ucranianos também têm um acerto salarial com o jogaor. O que falta é haja um acordo referente ao percentual de Pablo Bueno, agente do jovem.

A negociação tomou novos rumos no fim desta semana, após outra investida dos ucranianos pelo atacante gremista, presente no Sul-Americano sub-20 com a seleção brasileira. Anteriormente, o Shakhtar havia oferecido o valor semelhante, mas dividido pelo percentual dos direitos. Como o Grêmio detém 60%, ficaria com seis milhões de euros. Agora, a proposta foi de 10 milhões de euros (R$ 42 milhões) pela fatia gremista.

Na oportunidade, a promessa dos ucranianos, conforme relato do empresário do jogador, Pablo Bueno, era subir os valores até próximo dos 18 milhões de euros (R$ 76 milhões), mas a negociação caminhou por um outro lado. O Grêmio também terá direito a 3% de todas as negociações internacionais envolvendo Tetê para o restante de sua carreira pelo mecanismo de solidariedade.