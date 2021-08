Grêmio encaminha empréstimo de Ricardinho para futebol português

Atacante tricolor de 20 anos está negociando com o Marítimo, de Portugal

A direção do Grêmio está liberando por empréstimo o centroavante Ricardinho, 20 anos, para o Marítimo, de Portugal. O atacante, que subiu para o time profissional nesta temporada, acabou perdendo espaço com o técnico Luiz Felipe Scolari após a chegada de Borja ao Tricolor.

Ricardinho chegou a ser artilheiro do Grêmio no início deste ano, durante o Campeonato Gaúcho. O melhor momento com a camisa gremista foi quando marcou o gol da vitória por 2 a 1 no primeiro clássico Gre-Nal da decisão do estadual.

No time principal, Ricardinho participou de 32 jogos com a camisa tricolor, marcou nove gols e deu duas assistências. Foram 1409 minutos em campo pelo Grêmio, o que representou 15 jogos atuando durante 90 minutos.

O empréstimo será de uma temporada e o Grêmio vai receber 200 mil euros (R$ 1,2 milhão). Caso o Marítimo queira ficar em definitivo com Ricardinho, terá que pagar dois milhões de euros (R$ 12 milhões) ao Grêmio no final do período de empréstimo.