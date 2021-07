Grêmio embarca para Salvador sob forte protesto da torcida em aeroporto

Um grupo de aproximadamente 20 pessoas gritou palavras de ódio pela má-fase do time, que tem compromisso da Copa do Brasil nesta terça (27)

Vivendo uma situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Grêmio é o penúltimo colocado na competição, a delegação gremista embarcou no início da tarde desta segunda-feira (26) para Salvador, onde joga nesta terça-feira (27), pela Copa do Brasil, contra o Vitória.

Ao chegar no aeroporto Salgado Filho o ônibus com a delegação gremista foi cercado por torcedores que protestavam contra a campanha do time no Campeonato Brasileiro.

Torcedores protestaram na chegada do ônibus do Grêmio ao Salgado Filho.



O grupo tinha aproximadamente 20 pessoas que gritavam palavras de ordem contra o time. O clima pesado forçou a segurança do aeroporto a conduzir o ônibus para ingressar por um portão secundário, desembarcando os jogadores fora do alcance dos furiosos torcedores.

Para fugir deste clima tenso de Porto Alegre, o técnico Luiz Felipe Scolari decidiu que a delegação, após o compromisso na Copa do Brasil, vai direto para Atibaia, interior de São Paulo, se preparar para o confronto contra o Bragantino, no próximo sábado (31), pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador gremista terá desfalques importantes para os dois próximos compromissos, pela Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Kannemann, que já foi desfalque no empate contra o América-MG por estar suspenso, sofreu uma pancada na partida contra a LDU-EQU no meio da semana passada e foi vetado pelo departamento médico. O Grêmio não explicou onde foi a pancada e o tempo previsto de recuperação.

O centroavante Diego Souza sofreu uma lesão muscular no jogo do final de semana e será desfalque para as próximas partidas do tricolor. Vale destacar que Diego Souza é o atual goleador do Grêmio na temporada, com 15 gols marcados. O segundo goleador gremista no ano é o atacante Ferreira, que também é desfalque devido a uma lesão no ligamento colateral do joelho. Ferreira tem 11 gols anotados neste ano.

Douglas Costa e Rafinha sentiram desconforto muscular e ficaram em Porto Alegre para tratamento. O lateral Rafinha está suspenso no Campeonato Brasileiro e também não jogará no final de semana contra o Bragantino, em Bragança Paulista.

O meia Douglas Costa será reavaliado diariamente e se reunir condições para o final de semana ele será integrado a delegação gremista, que viaja de Salvador e vai para Atibaia, interior de São Paulo, se preparar para o jogo contra o Bragantino.

Quem está relacionado para o jogo pela Copa do Brasil é o zagueiro e capitão gremista Pedro Geromel, que está recuperado de um desconforto no quadril.