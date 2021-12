Grêmio e Alisson encaminham rescisão contratual; jogador quer seguir no Brasil

Grêmio e Alisson encaminharam a rescisão contratual do vínculo válido até dezembro de 2023. A negociação amigável para a saída está acertada e restam detalhes burocráticos para concretizar a saída do meia-atacante.

“Nós vamos tentar uma rescisão amigável com o Alisson e aí ele poderá definir onde vai jogar”, disse o vice de futebol do Grêmio, Denis Abrahão, na última segunda-feira.

A GOAL apurou que após ficar livre a preferência do jogador de 28 anos será seguir no Brasil. São Paulo e Cruzeiro foram alguns dos clubes que fizeram consultas por Alisson. Outros times também buscaram informações. No Morumbi o nome do atleta agrada.

Em 2021, Alisson fez quatro gols e deu três assistências em 41 partidas pelo Grêmio. Com o rebaixamento para a Série B, o clube está em reformulação de elenco. Rafinha, por exemplo, assinou com o São Paulo.