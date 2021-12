Grêmio descarta rescisão e quer receber para liberar Douglas Costa

O que parecia ser um final de casamento com um divórcio conturbado, pode terminar em uma reconciliação entre o meia atacante Douglas Costa e o Grêmio. Contratado nesta temporada para ser o avalista de grandes conquistas, Douglas Costa acabou se destacando mais pelas polêmicas fora de campo do que suas atuações dentro de campo.

Na semana que determinou a queda do Grêmio para a segunda divisão, Douglas Costa pediu liberação para celebrar o seu casamento em um hotel de luxo do Rio de Janeiro, com direito a banda de pagode e presença de celebridades.

A permissão foi negada e Douglas Costa teve que se concentrar e atuar na última rodada do Brasileiro, contra o Atlético-MG. O Grêmio venceu, com um dos gols de Douglas, que na comemoração deu tchauzinho para o torcedor.

A comemoração irônica gerou irritação nos torcedores e dirigentes, ao ponto de ser debatida a rescisão de contrato do camisa 10 gremista por falta de ambiente para seguir jogando na Arena.

A informação de uma possível ruptura de contrato entre Grêmio e Douglas Costa chamou a atenção de outros clubes do Brasil. São Paulo e Atlético-MG demonstraram interesse no camisa 10 gremista.

Porém os planos mudaram, e hoje o clube descarta rescindir o contrato de Douglas Costa e projeta uma conversa com o jogador para saber se ele vai querer ou não seguir atuando pelo Grêmio. Em entrevista para a Rádio Guaíba, o vice de futebol Dênis Abrahão falou da atual situação de Douglas Costa e o tricolor.

“Vamos sentar e construir um bom negócio para o jogador e para o Grêmio. Temos que construir algo interessante e inteligente para as partes. Não vamos rescindir contrato, ele é um excelente jogador. Sobre o que aconteceu na última rodada, o torcedor é passional e o jogador me pediu desculpas no vestiário, admitiu o erro. O Douglas Costa é um cara do bem. Vamos conversar, ele é o mandatário do processo e a gente não quer fingir que a gente gosta do jogador e o jogador gosta da gente. Se ele se enquadrar no nosso conceito, muito bem. Caso contrário, passe bem”, disse o vice de futebol gremista Dênis Abrahão.

Douglas Costa está de férias no exterior e a conversa com os dirigentes do Grêmio para definir o seu futuro só deverá ocorrer na primeira semana de janeiro. Mesmo com o Grêmio afirmando que não irá rescindir com Douglas Costa, hoje é muito difícil a permanência do atleta para a disputa da Série B do Brasileiro. A saída que deve ser encontrada entre as partes é de uma negociação com um dos clubes interessados.