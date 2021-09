Grêmio decide não levar polêmica adiante e vai encarar o Flamengo mesmo com torcida

O clube gaúcho voltou atrás após declaração polêmica do diretor Nestor Hein e irá entrar em campo nesta quarta-feira (15)

A direção gremista resolveu colocar fim à polêmica sobre não jogar a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (15), no Estádio do Maracanã.

Na semana passada, o diretor jurídico tricolor, Nestor Hein, havia dito que o Grêmio não entraria em campo caso o Flamengo colocasse torcida no estádio. O clube carioca conseguiu uma liminar junto ao STJD liberando a presença dos torcedores na Copa do Brasil e no Brasileirão e já iniciou a venda de ingressos para o jogo desta quarta-feira.

Após o jogo contra o Ceará, no qual o Tricolor venceu por 2 a 0, o técnico Luiz Felipe Scolari e o vice de futebol Marcos Hermann colocaram um fim na polêmica e garantiram que o Grêmio vai entrar em campo para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

A única dúvida é se o técnico gremista vai levar o time titular ou se vai preservar o time para o jogo do final de semana, contra o mesmo Flamengo, só que pelo Brasileirão.

“O jogo de quarta-feira tem um placar difícil de reverter, mas no futebol tudo acontece. Hoje só uma parte do elenco foi para o campo, então não sabemos qual o pensamento do nosso treinador para o jogo desta quarta-feira e o de domingo. Vamos conversar a partir de amanhã, junto com o treinador, e tomar as melhores medidas para os dois próximos jogos”, destacou o volante Lucas Silva.

A delegação gremista viaja em voo fretado na terça-feira para o Rio de Janeiro e retorna, também em voo fretado, na quinta-feira. Embora não tenha uma confirmação oficial, o time deverá ser reserva, com Felipão preparando os titulares para o jogo do final de semana.

No jogo de ida da Copa do Brasil, o Grêmio perdeu em casa por 4 a 0 e agora precisa vencer por uma diferença de quatro gols para forçar uma decisão por pênaltis.