Grêmio dá sequência a mudanças: depois do futebol, departamento médico tem saídas confirmadas

Com Jean Pyerre, Pepê e Geromel lesionados, Imortal anuncia a saída dos diretores médicos Richard Gurski e Carlos Roberto Galia

As mudanças no departamento de futebol do Grêmio continuam a todo vapor. Após a saída do vice de futebol Paulo Luz, que ocorreu logo após a derrota na Copa do Brasil para o Palmeiras, foi a vez do departamento médico tricolor sofrer duas baixas nesta segunda-feira (15): os diretores médicos Richard Gurski e Carlos Roberto Galia.

A iniciativa, segundo nota oficial do Grêmio, teria partido dos médicos, que alegaram falta de tempo para seguir trabalhando no clube. Mas, nos bastidores do CT Luiz Carvalho, a informação é de que a saída dos diretores passou por uma questão política do clube.

Gurski e Galia assumiram a função no início de 2020 por indicação do então chefe do departamento médico gremista, Ciro Simoni. Simoni pediu desligamento do Grêmio no segundo semestre de 2020 para assumir a presidência estadual do PDT, partido político do qual o presidente gremista Romildo Bolzan também faz parte e é cotado para ser candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul nas próximas eleições.

Os médicos Richard Gurski e Carlos Galia não eram remunerados e ocupavam cargos políticos dentro do Grêmio. Com a saída de Ciro Simoni, os dois acabaram perdendo força dentro do clube.

Hoje o Grêmio tem no Departamento Médico os jogadores Jean Pyerre e Churín, em recuperação de lesão muscular, Pepe, com uma lesão no quadril, e Luiz Fernando, que sofreu uma entorse de tornozelo. O zagueiro Geromel e o atacante Everton também estão no DM, em fase final de recuperação