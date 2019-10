Grêmio dá aumento e novo contrato a Cebolinha, na mira da Europa; Alisson também renova

Anuncio foi feito na manhã desta sexta-feira; contrato dos dois vai até 2023

O anunciou, na manhã desta sexta-feira, a renovação de contrato com Cebolinha e Alisson até dezembro de 2023.

Principal jogador do time, está na mira de grandes clubes europeus, como o Atlético de Madrid. Na renovação, ficou acertado um aumento salarial e uma valorização do atacante. O Grêmio não anunciou quanto é a multa de Cebolinha com o novo contrato, mas já no contrato anterior era 80 milhões de euros (cerca de R$ 357 milhões).

Renovados! Os atacantes Everton e Alisson renovaram com o Tricolor até o final de 2023! #VamosTricolor #PuroSentimento 💪 pic.twitter.com/4LRasVsmy9 — Grêmio FBPA (@Gremio) October 4, 2019

Os dois jogadores participaram de uma entrevista coletiva logo após a assinatura do novo acordo. Everton comemorou o novo contrato com o time que o revelou:

“É motivo de muito orgulho, felicidade imensa, é algo inexplicável. Me identifico muito (com o Grêmio), faz sete anos que estou aqui. A renovação é motivo de muita felicidade, fruto de um trabalho que vem sendo plantado desde muito novo”.

Já Alisson, que está no time desde o final de 2017, quer continuar conquistando títulos com o Grêmio nos próximos anos: “Estou muito feliz em vestir essa camisa por mais dois anos. Quero continuar, junto com os companheiros, dando muitas alegrias ao torcedor”.

Everton já tem 249 partidas com o Grêmio e marcou 56 gols, 17 deles neste ano, que o fazem o artilheiro da equipe na temporada. Alisson tem 85 jogos e 14 gols, com alguns decisivos, como o contra o , na Libertadores.