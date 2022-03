Grêmio confirma sondagem do Atlético-GO por centroavante Diego Churín

O centroavante gremista Diego Churin pode estar de saída do tricolor gaúcho. O atacante argentino, que é reserva do time do técnico Roger Machado, despertou interesse do Atlético-GO. Segundo Dênis Abrahão, vice de futebol do Grêmio, somente após a decisão do Campeonato Gaúcho é que uma possível negociação poderá evoluir.

“A sondagem pelo Churín aconteceu por parte do Atlético-GO, mas nada de oficial chegou. Por enquanto, se não tem nada oficial, a gente não pode cogitar uma saída. Mas estamos focados na decisão do Gauchão e só depois a gente vai avaliar qualquer tipo de mudança”, destacou Dênis Abrahão.

Diego Churín chegou ao Grêmio em outubro de 2020, vindo do Cerro Porteño-PAR. Até o momento foram 46 jogos pelo tricolor, com seis gols marcados.

Recentemente, Churín foi suspenso por 15 dias por cometer um ato de indisciplina na concentração tricolor, após a eliminação gremista na Copa do Brasil, contra o Mirassol, no interior paulista.

Na primeira partida da decisão do Campeonato Gaúcho, contra o Ypiranga de Erechim, Diego Churín saiu do banco de reservas para sofrer o pênalti que garantiu o gol tricolor na vitória gremista por 1 a 0, com a cobrança de Lucas Silva.

O jogo da volta será no próximo sábado, na Arena do Grêmio, onde o tricolor joga por um empate para garantir o pentacampeonato Gaúcho.