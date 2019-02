Grêmio confirma interesse em Tardelli e Renato incentiva: "Investir tudo"

O atacante está na mira do Atlético-MG desde que rescindiu contrato com clube chinês, mas questões de salário podem dar vantagem ao Tricolor

Renato Gaúcho confirmou a informação apurada pelo Uol Esporte de que a equipe do Grêmio está tentando contratar Diego Tardelli.

“Há dois anos eu tento trazer ele para o Grêmio. Há umas três semanas falei com ele por telefone, me disse que estava de volta. Falou: como sempre te prometi, tenho desejo de trabalhar com você, tem chance? Ele queria saber o que eu pensava. Eu disse que sim, que faria de tudo para trazer ele para o Grêmio. Falei com presidente, a diretoria, coloquei eles em contato e continuaram falando com o jogador. Então chegou nessa sequência de conversas. E não adianta esconder muita coisa porque as coisas aparecem. Estão conversando para ver se chegam num acordo. Se chegarem, é com grande prazer que recebemos ele aqui, um jogador de alto nível, que joga em duas ou três posições", disse o técnico Tricolor.

O jogador rescindiu contrato com o Shandong Luneng, da China, e tem pretensões de retornar ao Brasil. Entretanto, o Atlético-MG, que era o principal candidato a contrata-lo, acabou barrado na questão de valores do salário do atacante, mas ainda analisam as possibilidades.

O CEO do Grêmio, Carlos Amoedo, está em São Paulo onde encontrará o agente de Tardelli, Giuliano Bertolucci, para alinhar os termos de contrato.

"Eu falei para a direção que tem que pegar todo dinheiro que o Grêmio tem e investir na contratação do Tardelli. É o que eu pedi para eles. É isso. No momento que se concretizar este negócio ou não, pensamos em outras posições", acrescentou Portaluppi.

“É um sonho meu trabalhar com ele, e vice-versa. Eu falava com ele, ele me dizia que ficaria mais um ano fora, que a família estava bem lá, que o salário era alto. Mas agora mudou. Eu falei com ele sobre salário também, porque o Grêmio ainda não pode competir com os clubes de fora. Mas eu posso garantir que o Grêmio fez uma bela oferta de salário para ele. Falta o sim, e eles estão conversando para ver isso", concluiu.