Grêmio confirma a chegada por empréstimo do volante Rômulo, do Flamengo

Meio-campista não fez boa temporada no Flamengo e chega para o Grêmio, que tem a fama de recuperar jogadores

O Grêmio anunciou nessa quinta-feira (03), a contratação, por empréstimo, do volante Rômulo. O atleta pertence ao Flamengo e foi cedido ao time gaúcho a pedido do treinador Renato Portaluppi para reforçar o meio de campo.

Rômulo voltou ao Brasil em janeiro de 2017, após ter seu contrato vencido com o Spartak Moscou, da Rússia. Ele desembarcou na Gávea e vestiu a camisa do Flamengo. Em dois anos, Rômulo jogou apenas 21 partidas e não conseguiu ser o meia que se esperava dele.

As lesões o atrapalharam muito no período e agora ele chega ao Grêmio, não sem desconfiança pela parte física, mas após ser aprovado nos exames médicos.

Rômulo foi um pedido pessoal de Renato Gaúcho para compor o setor. Ele chega para ser o substituto de Ramiro, que foi negociado com o Corinthians.

O ex-Vasco deve ser o primeiro de uma lista de reforços que podem pintar na Arena Grêmio. De acordo com o UOL Esporte, o clube sulista ainda trabalha nas chegadas do goleiro Julio Cesar, do Fluminense e o lateral Emmanuel Más, do Boca Juniors.