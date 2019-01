Grêmio chega perto de acordo com Udinese e inicia negociação com Vizeu, segundo portal

Udinese já teria liberado ex-Flamengo ao Grêmio por empréstimo de uma temporada, mas a questão salarial ainda não teria sido resolvida

Ao que tudo indica, o Grêmio está perto de fechar contrato com o centroavante Felipe Vizeu. Na última quarta-feira (02), a Udinese, atual time do jogador, teria aceitado a proposta feita pelo time gaúcho por um ano de empréstimo.

Segundo informações do GloboEsporte.com, apenas a questão salarial seria um possível empecilho entre ambas as partes, já que o alto salário do atleta custaria caro aos cofres do Tricolor.

Desejo de Renato Gaúcho, o atacante tem características que chamaram a atenção do treinador gremista. Ainda assim, Vizeu sofre com a falta de oportunidades na equipe italiana. Com apenas cinco partidas disputadas, o brasileiro ainda não balançou as redes nesta temporada.



(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo/Divulgação)

Destaque do Flamengo, em 2016, o jogador entrou em campo 75 vezes com os cariocas e marcou 20 gols. Além de participar do vice-campeonato do Rubro Negro da Sul-Americana 2017. Vendido por R$ 19 milhões à Udinese após o final da Copa do Mundo 2018, Vizeu estaria perto de retornar ao Brasil.