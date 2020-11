Grêmio x Ceará: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (14), pela 21ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O recebe o Ceará neste sábado (14), às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Ceará DATA Sábado, 14 de novembro de 2020 LOCAL Arena do Grêmio - Alegre HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem saber o que é perder há nove jogos, o Grêmio chega embalado para entrar no G-6 do Brasileirão.

Para o duelo, o técnico Renato Gaúcho segue sem contar com Kannemann, Orejuela e Pinares, defendendo às suas respectivas seleções, além de Alisson e Maicon, lesionados.

Depois da vitória de ontem, em Cuiabá, a delegação já desembarcou em Porto Alegre e iniciou os treinamentos para o jogo de sábado, contra o Ceará, na Arena. Leia em: https://t.co/G25sEmkdBP



📸: Lucas Uebel / Grêmio FBPA pic.twitter.com/DpllY55lrG — Grêmio FBPA (@Gremio) November 12, 2020

Já o Ceará volta as suas atenções para o Brasileirão após ser derrotado pelo Palmeiras, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Por questões contratuais, Lima e Léo Chú estão fora.

Por outro lado, o técnico Guto Ferreira contará com os retornos de Samuel Xavier, Luiz Otávio e Fabinho.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Pedro Geromel, David Braz e Diogo Barbosa; Lucas Silva e Matheus Henrique; Ferreira, Jean Pyerre e Pepê (Luiz Fernando); Diego Souza (Diego Churín).

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass, Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Charles e Felipe Silva; Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Cléber (Felipe Vizeu).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Grêmio Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 Cuiabá 1 x 2 Grêmio Copa do 11 de novembro de 2020

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Cuiabá 18 de novembro de 2020 16h30 (de Brasília) x Grêmio Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020 20h30 (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 3 x 0 Ceará Copa do Brasil 11 de novembro de 2020

