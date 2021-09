Grêmio cai duas posições mesmo sem jogar e Felipão antecipa concentração

O Tricolor agora encontra-se na penúltima posição do Campeonato Brasileiro e tem reencontro marcado com Tiago Nunes

A cada rodada que passa a situação do Grêmio vai ficando cada vez mais dramática na luta contra o rebaixamento. Neste final de semana, o Tricolor não entrou em campo mas acabou perdendo duas posições na tabela de classificação.

O time gaúcho era o 17ª colocado, o primeiro time na zona do rebaixamento, a três pontos do Bahia, que era o primeiro time fora do Z4. Mas com os jogos do final de semana, com a vitória do Bahia sobre o Fortaleza e o empate do Sport contra o Athletico-PR, o Grêmio acabou ficando na penúltima colocação e a cinco pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

“Nós nos cobramos muito, é um grupo de muita qualidade e bastante unido. Mas tem vários fatores que acabaram influenciando para este momento. Chegaram novos jogadores, outros saíram. Teve a questão da covid19 que afetou vários jogadores. Mas já passou e estamos nos cobrando muito, nós temos que dar o nosso máximo e o nosso melhor para colocar o Grêmio onde ele merece estar”, destacou o atacante gremista Alisson.

O próximo compromisso do Grêmio será no domingo (12), contra o Ceará, na Arena. O jogo será às 11h da manhã e, como curiosidade, o Tricolor vai enfrentar o técnico Tiago Nunes, que iniciou o Brasileiro pelo Grêmio e agora vai estrear pelo Ceará justamente contra o seu ex-time.

“O Tiago é um cara que a gente sabe como gosta de trabalhar, ele é um cara que gosta do time com a posse de bola e a gente vai se preparar da forma com o Felipão está nos pedindo para que a gente possa estar bem preparado no jogo e bem concentrado também”, destacou Alisson.

Na tentativa de manter o foco no confronto contra o Ceará e evitar que fatores extra campo interfiram na rotina dos jogadores, o técnico Luiz Felipe Scolari decidiu antecipar para quinta-feira (09) a concentração dos jogadores. No último sábado, o Bispo auxiliar de Porto Alegre, Dom Adílson Busin, que também é Capelão da Arena do Grêmio, esteve no CT tricolor para celebrar uma missa com a presença dos jogadores. Neste momento delicado que atravessa o Grêmio, está valendo quase tudo para tentar aliviar o ambiente e retomar as vitórias.