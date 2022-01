Grêmio busca mais um atacante e um zagueiro para fechar ciclo de contratações

A direção do Grêmio trabalha para fechar mais duas contratações até a próxima sexta-feira. A ideia é chegar no final de semana com o grupo completo para a pré-temporada. Hoje o elenco tricolor tem 24 jogadores, além dos atletas da transição que irão iniciar o Campeonato Gaúcho.



A busca no mercado é por um atacante de lado de campo e um zagueiro. Para o ataque, Moisés, que pertence à Ponte Preta, e Marcos Sorriso, que é do Juventude, estão no radar gremista.



A primeira investida do Grêmio em Moisés travou no valor pedido pela Ponte Preta. A multa rescisória é de aproximadamente 10 milhões de reais, valor fora da atual realidade financeira gremista. Moisés é atacante pelo lado esquerdo e foi um dos principais dribladores da Série B do último Brasileiro.



A outra possibilidade para o ataque e que está no radar gremista é Marcos Sorriso, atacante pelo lado direito que pertence ao Juventude. Recentemente, o Grêmio repassou para o clube de Caxias do Sul o volante Darlan, que foi por empréstimo até o final de 2022.



Para tentar viabilizar a liberação de Sorriso, o Grêmio pode repassar também o zagueiro Paulo Miranda, pagando parte dos salários do defensor. O principal impasse está no modelo de negociação. A ideia do Grêmio é contratar Sorriso por empréstimo, mas o Juventude deseja negociar em definitivo o atacante e está pedindo uma compensação financeira.



Para a defesa, a diretoria tentou o zagueiro Cacá, de 21 anos, que pertence ao Tokushima Vortis, do Japão. A direção gremista tentou o empréstimo de um ano, mas o clube japonês deseja negociar em definitivo, o que fez o Grêmio recuar na negociação.



O zagueiro, que foi formado no Cruzeiro, já disse que deseja retornar para o Brasil e vai tentar junto à direção do Tokushima Vortis a liberação por empréstimo.