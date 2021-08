Grêmio x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (21), pela 17ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Grêmio enfrenta o Bahia neste sábado (21), às 19h (de Brasília), na Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

O jogo, que será realizado em Porto Alegre, terá Caio Max Augusto, do Rio Grande do Norte, como árbitro, auxiliado por Jean Marcio dos Santos e Lorival Cândido. O VAR terá Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro.

Na luta contra o rebaixamento, e buscando a segunda vitória consecutiva, o técnico Felipão fará algumas mudanças no Grêmio. Apesar dos retornos de Kannemann, recuperado das dores no joelho, e Geromel, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Cuiabá, Vanderson e Thiago Santos, suspensos, estão fora, assim como Maicon e Alisson, lesionados.

Do outro lado, o Bahia, com 18 pontos, busca se afastar do Z-4 e reencontrar o caminho da vitória após seis jogos (cinco derrotas e um empate).

Com a demissão de Dado Cavalcanti, o interino Bruno Lopes, treinador do time sub-23, comandará a equipe. Diego Dabove, novo técnico, vai estrear apenas na próxima rodada, contra o Fluminense, no Maracanã.

Veja informações da partida!

Jogo: Grêmio x Bahia

Quando e que horas? Sábado, 21 de agosto de 2021, às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS

Provável escalação da Grêmio: Gabriel Chapecó; Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez; Fernando Henrique (Sarará) e Villasanti; Douglas Costa, Jean Pyerre (Sarará) e Léo Pereira; Borja.

Provável escalação da Bahia: Matheus Teixeira (Danilo Fernandes); Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca; Mugni, Rodriguinho, Daniel e Rossi; Gilberto.



Tricolor volta suas atenções para o Brasileiro / Foto: Getty Images

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 1 Grêmio Campeonato Brasileiro 14 de agosto de 2021 Cuiabá 0 x 1 Grêmio Brasileirão 18 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Flamengo Copa do Brasil 25 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília) Grêmio x Corinthians Campeonato Brasileiro 28 de agosto de 2021 21h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 1 x 1 Bahia Campeonato Brasileiro 8 de agosto de 2021 Bahia 1 x 2 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 15 de agosto de 2021

Próximas partidas