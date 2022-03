Grêmio avança por empréstimo de Gabriel Teixeira, do Fluminense

O Grêmio está muito perto de um acordo com o Fluminense pelo meia-atacante Gabriel Teixeira, de 20 anos. As partes negociam a ida do garoto para Porto Alegre, e as tratativas devem ter um desfecho positivo nos próximos dias, conforme apurado pela GOAL. Em estágio avançado, a negociação é por empréstimo até o fim de 2022.

O atleta, que chegou ao elenco profissional do Flu em 2021, é uma solicitação de Roger Machado à diretoria gremista. O treinador acredita que o jovem pode ser preponderante na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. Eles trabalharam juntos pelo clube carioca no último ano.

Sem muito espaço na equipe de Abel Braga nesta temporada — atuou em três jogos, somando 148 minutos —, o garoto aprova a sua transferência no mercado da bola.

Na temporada passada, o jogador esteve em campo por 44 partidas, sendo 26 como titular e 18 na condição de reserva. No período, fez cinco gols e deu uma assistência.

O contrato de Gabriel Teixeira com o Fluminense foi renovado em julho de 2021. O garoto assinou até dezembro de 2025 com o clube.