Grêmio apresenta novo comando de futebol e avisa: "Agora é guerra"

O Grêmio apresentou na manhã desta sexta-feira o seu novo departamento de futebol, que será comandado por Dênis Abrahão, como vice de futebol, e Sérgio Vasquez, como diretor de futebol.

Os dois são velhos conhecidos dos torcedores gremista. Dênis Abrahão tem mais de vinte anos como conselheiro e foi o primeiro diretor executivo do clube, no ano de 2000, quando o Tricolor tinha parceria com a ISL, na gestão do presidente José Alberto Guerreiro.

Com um discurso motivacional, uma de suas principais características, Abrahão concedeu a sua primeira entrevista coletiva e tratou de mobilizar o torcedor para o jogo de domingo, contra o Juventude.

“A vitória de domingo, contra o Juventude, é obrigação. Se resolve problemas vencendo, temos que ter foco. Vou apertar a mão de cada um dos jogadores e pedir o comprometimento de cada um. O grupo é excelente e não desaprendeu a jogar. A má fase vira domingo. A partir de agora é guerra”, destacou.

Sérgio Vasquez e Denis Abrahão, novos diretor e vice presidente de futebol (Foto: Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação)

O novo vice de futebol gremista aproveitou para confirmar a nova comissão técnica, que será composta por Vagner Mancini como novo treinador e três auxiliares técnicos.

“O Vagner Mancini sempre foi a nossa primeira opção. Conversamos com ele na quinta-feira, após o jogo contra o Fortaleza. Ele vem com mais três auxiliares. Mancini conhece o Grêmio e eu conheço o Mancini, é um treinador afirmado e com passagens em grandes clubes”, destacou Denis Abrahão.

Mancini chega em Porto Alegre nesta sexta-feira e vai comandar dois treinamentos antes do jogo contra o Juventude, no próximo domingo. Para este confronto, o novo treinador gremista contará com os retornos dos volantes Villasanti, que estava servindo a Seleção Paraguaia, e Thiago Santos, além de Douglas Costa e do lateral direito Rafinha.