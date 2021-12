Grêmio aposta em pré-temporada para transformar Benítez em referência do time

O meia argentino Martín Benítez chega como reforço no Grêmio com a missão de ser o maestro do meio de campo tricolor, para conduzir o time de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador, que pertence ao Independiente-ARG e estava emprestado ao São Paulo, vem por empréstimo até o final desta temporada, em um contrato que contará com metas que precisam ser cumpridas para que o Grêmio exerça ou não a compra em definitivo do jogador ao final do período.

“O Grêmio não tem obrigatoriedade de compra no final do contrato, mas sim com metas atingidas pelo jogador. Tem várias modelagens sendo tratadas para a contratação deste jogador”, destacou o presidente gremista Romildo Bolzan Júnior, em entrevista para a Rádio GreNal.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

As últimas temporadas de Benítez, atuando pelo Vasco da Gama, em 2020, com 33 jogos e três gols, e pelo São Paulo, em 2021, com 42 jogos e 4 gols, não são de entusiasmar o torcedor. No entanto, o Grêmio aposta que a pré-temporada completa, que terá duração de 30 dias, vai fazer com que Benítez possa recuperar o seu futebol dos tempos de Independiente.

Benítez está sendo projetado como a contratação mais impactante para a próxima temporada de 2022. Até o momento, o tricolor já contratou os laterais Orejuela e Nicolas, o zagueiro Bruno Alves e o atacante Janderson. A direção segue tentando mais um zagueiro, que pode ser Cacá, que está no Tokushima Vortis, do Japão, e o atacante Luciano Sorriso, do Juventude.