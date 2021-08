Grêmio anuncia o volante paraguaio Mathias Villasanti

Mathias Villasanti foi formado nas categorias de base do Cerro Porteño

O Grêmio anunciou no final da tarde desta quinta-feira a contratação do volante paraguaio Mathias Villasanti, de 24 anos, que vem do Cerro Porteño-PAR.

Villasanti desembarcou em Porto Alegre na última terça-feira, realizou exames clínicos e assinou contrato com o Grêmio até dezembro de 2024, prorrogável por mais um ano.

Mathias Villasanti foi formado nas categorias de base do Cerro Porteño e começou a atuar no time profissional em maio de 2016. Em 2017, Villasanti foi emprestado ao Temperley, da Argentina, e antes de retornar ao Cerro Porteño ainda passou pelo Sportivo Luqueño, também do Paraguai.

Como capitão do Cerro Porteño, ajudou na conquista do Torneio Apertura de 2020. Em 2019, ele foi convocado pela primeira vez para defender a seleção do Paraguai, na Copa América que foi disputada no Brasil.

A contratação do volante Mathias Villasanti será para suprir a saída de Matheus Henrique, que foi vendido para o Sassuolo-ITA.

A expectativa é de que Villasanti possa estrear pelo Grêmio na próxima semana, quando o tricolor irá enfrentar o Bahia, na Arena, no dia 21 de agosto.

Villasanti terá que fazer visto de trabalho para atuar no Brasil e ter o seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário da CBF.