Grêmio anuncia contratação do goleiro Júlio César, ex-Fluminense

Ex-Flu, o arqueiro chega para uma disputa que promete ser em alto nível com Paulo Victor pela titularidade

Horas depois de anunciar a chegada, por empréstimo, do meio-campista Rômulo, o Grêmio confirmou outro reforço para 2019: Júlio César, goleiro de 32 anos que estava no Fluminense.

O jogador chega para brigar posição com Paulo Victor. Na última quarta-feira (03), foi oficializado a ida de Marcelo Grohe, ídolo da torcida e peça vital nas conquistas recentes de Copa do Brasil (2016) e Libertadores (2017) para o Al Ittihad, dos Emirados Árabes.

Com passagens por Botafogo, Belenenses, Benfica, Granada, Getafe e Fluminense, Júlio chegou sem custos ao Grêmio e assinou contrato por duas temporadas.

DISPUTA COM PAULO VICTOR

Um dos heróis na permanência do Fluminense na primeira divisão, inclusive defendendo pênalti na última rodada, contra o América-MG, Júlio César chega ao Tricolor para disputar a titularidade. E a disputa com Paulo Victor promete ser em alto nível.

Considerando as partidas válidas pelo Brasileirão 2018, Júlio e Paulo Victor tiveram um aproveitamento praticamente idêntico em defesas: 71,7% para o então jogador do Fluminense contra 71,4% do reserva de Marcelo Grohe (que disputou mais partidas na Série A, uma vez que a equipe gaúcha apostou suas fichas na Copa do Brasil e Libertadores).