Grêmio adota cautela com Sánchez, mas espera definição entre uruguaio e Santos

Diretoria gaúcha prefere manter cautela acerca da negociação com o uruguaio, uma vez que o atleta tem problemas financeiros para resolver com o Santos

Na busca por reforços para a temporada de 2020, o monitora Carlos Sánchez, do . O jogador de 35 anos está na mira de Renato Gaúcho, no entanto, Sánchez ainda precisa resolver pendências financeiras com a equipe paulista.

Até o momento nenhuma das partes se pronunciaram oficialmente acerca da possível negociação envolvendo Sánchez. O Grêmio prefere tratar a ocasião com cautela, uma vez que os clubes mantém boa relação, em especial a partir da troca envolvendo os laterais Victor Ferraz e Madson.

Artilheiro do Santos no ano, o uruguaio marcou 19 gols e contribuiu com dez assistências em 57 jogos na temporada. Porém com a crise financeira na equipe, agravada após a saída de Jorge Sampaoli, dificilmente Sánchez seguirá no clube. O contrato do atleta com o time santista se estende até julho de 2021.

A princípio a ideia do Santos é tentar reduzir os custos do elenco para a temporada de 2020 e, consequentemente, abrir mão de atletas pouco utilizados, como Cueva, Bryan Ruiz e Derlis González. Recentemente o Peixe negou proposta de US$ 400 mil (R$ 1,6 milhão) do Al-Ettifaq, da , por empréstimo de Eduardo Sasha.