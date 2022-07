Grêmio 2x0 Náutico: os gols e lances da vitória tricolor na Série B

A vitória manteve o time de Roger Machado forte no G4 da segunda divisão

O Grêmio fincou de vez os pés no G4 da Série B do Brasileirão. A vitória sobre o Náutico desta vez – e ao contrário do célebre encontro entre os clubes em 2005 – não teve nenhuma aflição para os tricolores. Vitória por 2 a 0, resultado que deixa a equipe gaúcha com 29 pontos na quarta posição; os pernambucanos seguem com 18, abrindo a zona de rebaixamento.

A partida, realizada no Rio Grande do Sul, foi marcada por grande superioridade dos donos da casa.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O problema foram as chances desperdiçadas. Apesar da ampla superioridade, o Grêmio só conseguiu abrir o placar no final do primeiro tempo.

Ferreirinha recebeu dentro da área e conseguiu encontrar espaço para acertar um belo chute.

🆚 [Grêmio] 1 x 0 Náutico

⚽️ Ferreira

🏆 Série B

🎥 @sportv pic.twitter.com/FVdqHJLSZu — Gols pelo Brasil (@golspelobrasil_) July 9, 2022

O segundo tempo manteve a tônica vista antes do intervalo.

Mais artigos abaixo

Quem aumentou o placar para os gremistas foi o zagueiro Bruno Alves, de cabeça.

🆚 [Grêmio] 2 x 0 Náutico

⚽️ Bruno Alves

🏆 Série B

🎥 @sportv pic.twitter.com/aIV8FKgcEd — Gols pelo Brasil (@golspelobrasil_) July 9, 2022

Ao final do jogo, a torcida presente em bom número na Arena do Grêmio fez a festa.