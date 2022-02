Greenwood é liberado sob fiança após acusações de estupro, agressão e ameaça

O atacante Mason Greenwood, do Manchester United, foi liberado da prisão depois do pagamento da fiança nesta quarta-feira (2). O jogador estava detido desde o último domingo por suspeita de estupro, agressão e ameaças de morte à sua namorada, Harriet Robson.

A polícia de Manchester (GMP) confirmou que Greenwood foi libertado da custódia mediante fiança. O jogador foi interrogado por dois dias, embora as investigações continuem nos próximos dias.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O comunicado dizia: "Um homem de 20 anos preso no domingo, 30 de janeiro, por suspeita de estupro e agressão a uma mulher foi libertado sob fiança enquanto aguarda uma investigação mais aprofundada."

O Manchester United, por sua vez, já havia suspendido Mason Greenwood após imagens e gravações de voz de supostas agressões circularem nas redes sociais.

"Mason Greenwood não voltará a treinar ou jogar até novo aviso", disse um comunicado do clube no domingo.

Em uma declaração anterior, o time inglês deixou claro que está ciente das “imagens e alegações” que apareceram nas redes sociais sobre o jogador.

Um porta-voz do United disse que o clube "não tolera nenhum tipo de violência".

A polícia de Manchester confirmou, na semana passada, que o jogador foi presos por suspeita de estupro e agressão: "A GMP (Greater Manchester Police) foi informada hoje cedo sobre imagens e vídeos postados por uma mulher em rede social, relatando incidentes de violência física", dizia o comunicado no domingo.

"Após investigações, podemos confirmar que um homem de 20 anos foi preso por suspeita de estupro e agressão. Ele permanece sob custódia para interrogatório. As investigações estão em andamento."

Os investigadores, então, tiveram pouco mais de dois dias para interrogar Greenwood, que foi detido sob custódia enquanto era interrogado sobre as alegações.

A declaração da polícia no domingo concluiu: “Lembramos as pessoas a evitar qualquer comentário ou compartilhamento de imagens que possam comprometer o direito da vítima ao anonimato ao longo da vida ou arriscar prejudicar uma investigação com processos ativos.”