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Liga das Nações A
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Grécia x Sérvia ao vivo hoje: Onde assistir ao jogo na TV e por streaming?

Grécia x Sérvia
Grécia
Sérvia
Liga das Nações A

Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Grécia x Sérvia pela Liga A da Liga das Nações da UEFA hoje.

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Prévia da partida

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Liga das Nações A - Rodada 6
Panthessaliko Stadium

A Grécia recebe a Sérvia no Estádio Panthessaliko, em Volos, pelo Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações da UEFA. As duas seleções tentam salvar algo de uma campanha difícil.

A Grécia chega muito abalada para esta partida. A derrota por 7 a 0 para a Holanda, em Amsterdã, foi a mais pesada do grupo e deixou o técnico Ivan Jovanovic visivelmente abalado. Ele admitiu que o resultado afetaria sua equipe por muito tempo e reconheceu que ela simplesmente não estava preparada para a ofensiva holandesa.

Para a Sérvia, a situação na tabela de resultados também não oferece alívio. A equipe de Veljko Paunovic perdeu as cinco partidas oficiais que disputou nesta campanha, sofrendo 10 gols e marcando apenas quatro. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para a Alemanha, em Belgrado, resultado que confirmou sua posição na lanterna do grupo.

A Grécia ocupa a segunda posição na tabela, embora sua situação agora pareça frágil depois que o desastre em Amsterdã acabou com o embalo construído nos resultados anteriores. A equipe havia empatado duas vezes e vencido tanto a Sérvia quanto a Alemanha antes de tudo desandar de forma tão dramática.

Com a classificação para as quartas de final fora do alcance da Sérvia e cada vez mais complicada para a Grécia, a partida se torna uma disputa por orgulho e pontos que ainda podem influenciar a classificação final.

Escalações de Grécia x Sérvia

4-2-3-1
Grécia crest
Grécia
GRÉ
Formação
Sérvia crest
Sérvia
SER
4-4-2
C. MandasC. MandasK. MavropanosK. MavropanosK. TsimikasK. TsimikasL. RotaL. RotaK. KoulierakisK. KoulierakisK. KaretsasK. KaretsasT. AndroutsosT. AndroutsosV. PavlidisV. PavlidisC. TzolisC. Tzolisteam-logoC. ZafeirisA. DouvikasA. DouvikasD. PetrovicD. Petrovicteam-logoS. Babicteam-logoS. ErakovicN. MilenkovicN. Milenkovicteam-logoS. BukinacK. NedeljkovicK. NedeljkovicS. Milinkovic-SavicS. Milinkovic-SavicN. MaksimovicN. MaksimovicS. LukicS. LukicA. MitrovicA. MitrovicL. JovicL. Jovic
Sérvia crest
Sérvia
SER
4-2-3-1
Grécia

Time titular

Sérvia

Reservas

Técnico

  • I. Jovanovic
  • V. Paunovic

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