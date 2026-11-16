Como assistir a Grécia x Sérvia com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.
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- Adquira uma VPN confiável. Escolha um provedor de serviços de VP de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Faça seu cadastro ou login e encontre a transmissão. Cadastre-se ou entre na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e curtir a partida!
Prévia da partida
A Grécia recebe a Sérvia no Estádio Panthessaliko, em Volos, pelo Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações da UEFA. As duas seleções tentam salvar algo de uma campanha difícil.
A Grécia chega muito abalada para esta partida. A derrota por 7 a 0 para a Holanda, em Amsterdã, foi a mais pesada do grupo e deixou o técnico Ivan Jovanovic visivelmente abalado. Ele admitiu que o resultado afetaria sua equipe por muito tempo e reconheceu que ela simplesmente não estava preparada para a ofensiva holandesa.
Para a Sérvia, a situação na tabela de resultados também não oferece alívio. A equipe de Veljko Paunovic perdeu as cinco partidas oficiais que disputou nesta campanha, sofrendo 10 gols e marcando apenas quatro. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para a Alemanha, em Belgrado, resultado que confirmou sua posição na lanterna do grupo.
A Grécia ocupa a segunda posição na tabela, embora sua situação agora pareça frágil depois que o desastre em Amsterdã acabou com o embalo construído nos resultados anteriores. A equipe havia empatado duas vezes e vencido tanto a Sérvia quanto a Alemanha antes de tudo desandar de forma tão dramática.
Com a classificação para as quartas de final fora do alcance da Sérvia e cada vez mais complicada para a Grécia, a partida se torna uma disputa por orgulho e pontos que ainda podem influenciar a classificação final.
Escalações de Grécia x Sérvia
Time titular
Reservas
Técnico
- I. Jovanovic
- V. Paunovic