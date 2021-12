Grealish e Foden foram barrados do time do Manchester City após noitada

O Manchester City aplicou uma goleada sobre o Newscastle por 4 a 0 no domingo passado. Porém, muitos torcedores sentiram a ausência de Phil Foden e Jack Grealish no time titular dos citizens.

A dupla de jogadores do City, Grealish e Foden, foram fotografados em uma festa, que aparentemente fez com que Pep Guardiola, técnico da equipe, barrasse os jogadores do time antes do duelo.

Isto porque, segundo a imprensa inglesa, os dois jogadores se empolgaram depois do chocolate por 7 a 0 sobre o Leeds e decidiram por comemorar em uma festa inusitada.

Questionado sobre o time que mando ao campo, Guardiola disse: “Não era rotação, não. Decidi por este time porque eles mereciam jogar hoje, esses caras e não os outros."

"Na época do Natal presto muita atenção ao comportamento dentro e fora do campo. E quando o comportamento fora do campo não é apropriado, eles não vão jogar”, disse à BBC.

“Temos que estar focados o tempo todo por causa das distrações na época do Natal e tudo o que acontece. Você ainda tem que estar focado”, completou o técnico.

Nenhum dos dois saíram do banco na vitória sobre o Newcastle, com Guardiola usando Stones, Fernandinho e Cole Palmer em suas substituições.

Ainda assim, após um aumento na onda de casos da Covid-19, o City pediu para seus jogadores ficarem atentos quanto ao vírus, que atingiu em cheio outros times da Premier League nas últimas rodadas.

Os atuais campeões da Premier League, até agora, escaparam de ter que adiar os jogos, embora Guardiola tenha cancelado sua coletiva de imprensa antes da partida contra o Newscastle.

Isto porque, o técnico recebeu um resultado inconclusivo de um teste e, por precaução, cancelou a entrevista - recebendo um teste negativo no final do dia.

Ambos jogadores voltaram a treinar nesta segunda-feira (20), enquanto esperam recuperar seus lugares para uma movimentada agenda festiva, com jogos contra Leicester City, Brentford e Arsenal, durante o Natal.