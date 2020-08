Gre-Nal: Renato Gaúcho tenta manter jejum de Coudet e bom retrospecto em mata-matas

Enquanto Renato tenta manter a invencibilidade de oito jogos contra o Inter, Coudet segue em busca de derrotar o Grêmio pela primeira vez

Nesta quarta-feira (5), Grêmio e Internacional se enfrentam por uma vaga na grande decisão do . De um lado, Renato Gaúcho tenta manter seu belíssimo retrospecto em clássicos e em jogos eliminatórios, enquanto Eduardo Coudet segue em busca de sua primeira vitória diante do Tricolor gaúcho.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A partida, que dá ao vencedor o título do segundo turno do , também garante uma vaga na grande decisão do estadual, que será disputada diante do , campeão do primeiro turno. Mas além disso, a partida mostra muito dos momentos dos treinadores nas equipes do Rio Grande do Sul.

Mais times

Invencibilidade e bom retrospecto

Renato Gaúcho é um dos grandes treinadores da história do Imortal, e seu retrospecto em partidas de mata-mata mostra bem isso.

Desde 2016, Renato acumula quase 80% de aproveitamento em rodadas eliminatórias. Ao todo, foram 37 decisões, das quais Renato venceu incríveis 29.

Além do bom aproveitamento em mata-mata, o retrospecto de Renato Gaúcho contra o Inter também é de dar inveja a qualquer treinador: o comandante tricolor não perde um Gre-Nal há oito jogos.

Até o final da temporada, os dois clubes se enfrentam pelo menos mais três vezes, além da partida de hoje (uma pela Libertadores e duas pelo Brasileirão). Se conseguir manter a invencibilidade, Renato poderá igualar ainda nesta temporada Dino Sani, treinador do dono da maior invencibilidade em Gre-Nais (12).

Jejum em Gre-Nal

Enquanto Renato Gaúcho acumula números incríveis em Gre-Nais, Coudet tenta sua primeira vitória diante do . Até o momento, foram três partidas, com duas derrotas e um empate - aproveitamento de 11%.

Um resultado positivo nesta quarta-feira serve para dar mais tranquilidade ao treinador, que ainda tenta implantar sua filosofia de jogo no Inter e teve a paralisação do futebol interrompendo o recente trabalho .

Mais artigos abaixo

Mas a tarefa de Coudet não deve ser muito fácil. O Colorado não marca um gol sequer em seu maior rival desde julho do ano passado - já são quatro jogos de seca. Portanto, o treinador argentino ainda não conseguiu comemorar nenhum gol contra seu adversário desta noite.

Apesar disso, nada melhor do que um clássico para reverter um momento como esses. Se conseguir a vitória, o Inter ainda acaba com a invencibilidade recente de Renato Gaúcho em Gre-Nais e garante seu lugar na grande decisão do Gauchão.