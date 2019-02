Gre-Nal: FGF muda data do clássico

Duelo pela penúltima rodada da primeira fase da competição será disputado no dia 17 de março

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) anunciou nesta quinta-feira (7) alteração na data do clássico Gre-Nal pela fase de grupos do Gauchão. O jogo acontecerá no dia 17 de março, domingo, às 19h00 (de Brasília), na Arena.

Essa é a terceira alteração da FGF por conta de pedidos da emissora de televisão que detém os direitos de transmissão do Estadual.