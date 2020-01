Gre-Nal da Copinha na TV aberta? Só no RS e 'bronca' no resto do país

Transmissão da final da Copinha gera revolta entre os torcedores na véspera do clássico gaúcho

Valendo o título da de Futebol Jr, e entram em campo neste sábado (25), às 11h (de Brasília), no Pacaembu, com uma rivalidade gaúcha para uma final inédita na .

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser. Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis

No entanto, apesar do grande apelo do duelo, a TV Globo apenas transmitirá a decisão para o Sul do país, revoltando grande parte dos torcedores. Por outro lado, na TV fechada, o SporTV tem os direitos da competição e também transmitirá a finalíssima.

O último campeão foi o , que derrotou o time do nos pênaltis. O é o maior campeão com 10 títulos, logo após aparece o com cinco títulos e o São Paulo com quatro conquistas.