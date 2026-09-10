Graziani critica: "Não adianta o Milan contratar Gonçalo Ramos para depois descobrir, pelos números, que ele foi o jogador que mais correu de todos: é uma coisa absurda"

Ciccio Graziani, ex-atacante e atual comentarista, falou assim à RadioSportiva sobre Juventus x Milan de domingo à noite: "Não gostei da atuação do Milan, muito menos da da Juventus: jogava em casa e podia ter ousado mais, mas foi uma partida sem brilho. As únicas duas emoções foram os dois gols; depois, ao longo de 95 minutos, quase não se chutou a gol, talvez três vezes para cada lado. Não adianta o Milan contratar Goncalo Ramos para depois descobrir pelos números que ele foi o jogador que mais correu de todos: isso é um absurdo. Ramos acaba tendo de servir Saelemaekers e Rabiot, mas perigo ao gol quase zero. Se o Milan tivesse vencido, teria sido um escândalo. Depois entrou esse garoto, Cisse, que fez logo a diferença. Investir nos jovens evidentemente compensa, e Amorim também precisa saber disso. Se você quer arriscar alguma coisa, por exemplo, eu teria tentado colocar Camarda no ataque junto com Goncalo Ramos. E, no entanto, aqui não se acredita nos jovens. Agora vamos dar um pouco de tempo para esse técnico estrangeiro entrar nas suas ideias de futebol, se é que vai conseguir. Mas Amorim já entendeu uma coisa: que na Itália o importante é não perder. Se você não perde, sempre se vira, só chegam críticas veladas; o verdadeiro problema nasce quando você perde. E aí um treinador diz: 'Não venço, mas, enquanto isso, não quero perder'. De fato, o Milan, além de alguns lesionados, com esse time dá para pensar que possa fazer algo a mais? Na minha opinião, sim. E, no entanto, vimos duas equipes que jogaram não para vencer, mas para não perder, e isso é diferente. Infelizmente, na Itália isso acontece até com frequência demais".