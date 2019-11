Grávida, Alex Morgan quer disputar os Jogos de Tóquio: "ter uma carreira e família, como outras antes de mim"

Artilheira dos Estados Unidos na última Copa do Mundo espera sua primeira filha para abril, três meses antes das Olimpíadas

O jogadora estadunidense Alex Morgan está esperando sua primeira filha. A previsão do nascimento da criança é para abril, apenas três meses antes do início das de 2020, que será disputada em Tóquio. Em entrevista ao USA Today, a campeã das duas últimas edições da falou que mesmo com o pouco tempo hábil, ela pretende defender a seleção nos .

"Eu espero voltar a jogar o quanto antes. Depois de ter um bebê saudável, eu quero voltar à seleção e estou ansiosa para jogar em Tóquio", falou Morgan.

A craque e artilheira da última Copa do Mundo, toma como exemplos outras mulheres que passaram pela gravidez e conseguiram voltar a atuar no mais alto nível.

"Há muitas mulheres que conseguiram voltar ao seus respectivos esportes depois da gravidez e têm uma família boa enquanto participam dos esportes que elas amam no nível mais alto. Eu pretendo seguir os passos delas e ser uma dessas mulheres com família e que carregam suas filhas por onde vão. E eu ainda quero continuar a desfrutar o esporte que eu jogo por toda minha vida", disse a atacante.

Mães e jogadoras

Um dos exemplos de mulheres que tiveram filhos e voltaram a atuar no mais alto nível pode ser encontrado aqui no . A jogadora Tamires, lateral-esquerda da seleção brasileira e do . Aos 31 anos, a atleta teve Bernardo quando tinha 21 anos, em uma gravidez não planejada, conforme a própria lateral revelou na Globo. Depois de passar quatro temporadas no futebol dinamarquês, Tamires voltou ao Brasil para ser um dos pilares do Corinthians, comandando por Arthur Elias, que conquistou a Feminina em 2019.

Na Copa do Mundo de 2019, a sul-coreana Hwang Boram também foi outro exemplo de como foi possível se recuperar e conciliar a maternidade e o esporte. Ela ficou um ano e meio parada após ter filho e voltou a atuar apenas em dezembro de 2018. Pouco tempo depois ela foi convocada para a seleção e conseguir realizar o sonho de jogar um Mundial.