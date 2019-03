Gravesen, ex-Real Madrid, abriu buraco no campo usando dinamite, revela biógrafo

Chris Sweeney, autor da biografia de Gravesen, contou à Goal algumas das melhores ocasiões do excêntrico ex-jogador do Real Madrid

"Eu não sou apaixonado por futebol. Mas eu comecei a ouvir coisas sobre Gravesen, então eu olhei para o que era real e o que não era. E como ele estava recolhendo detalhes eu pensei que poderia haver um grande livro... enfim, eu acho que eu poderia ter escrito dois livros com todas as histórias que me disseram". As palavras são do escritor de uma das mais interessantes biografias esportivas dos últimos tempos, Chris Sweeney.

Em entrevista à Goal, Sweeney revelou detalhes durante o processo de produção da biografia “Mad Dog Gravesen. O mais recente rebelde do futebol moderno”.

"Gravesen é uma pessoa excepcional, muito interessante, e também nos esportes eu acho que não há personagens assim. Eu não diria que ele é louco, mas talvez excêntrico ou brincalhão... eu não escrevi o livro para ridicularizá-lo ou deixá-lo em dúvida, mas porque eu admiro em uma maneira, e eu acho que mais pessoas precisam de ser como ele", disse.

Sweeney precisou passar por um processo completo de filtragem e apurações de dados sobre os rumores envolvendo o ex-jogador dinamarquês: "Quando você fala com pessoas na , eles dizem que Gravesen é como um unicórnio. Como uma figura mitológica. É difícil saber o que é verdade e o que não é. Entre todos os rumores, alguns dos mais variados: como ele viver como um milionário em Las Vegas e depois perder tudo, suas lutas com fogos de artifício, etc etc”.

Durante o bate-papo, o escritor aceitou participar da brincadeira de “verdadeiro ou falso” sobre algumas situações mais célebres de Thomas Gravesen dentro e fora dos campos, especialmente durante seu tempo no , que podem ser lidos na biografia.



É verdade que Gravesen quebrou um dente do Ronaldo fenômeno no Real Madrid?

"É verdade, mas não foi em uma briga. No vestiário, Thomas costumava brincar de levantar os companheiros de equipe. Ele fazia isso em todos os times. Levantava um parceiro como se fosse a pessoa mais leve. Ele era muito, muito forte. E ele fez isso com Ronaldo, que tentou se libertar, mas acabou no chão e o dente se quebrou. Foi um acidente".

O que estava por trás da briga de Gravesen com Robinho no Real Madrid?

"Eu conversei com um dos jogadores que estava lá e ele me disse que foi uma briga, mas essas eram aquelas coisas típicas que acontecem na prática. Não é que tenha havido um conflito anterior. Thomas tem muito temperamento, além de estar frustrado em Madri com Capello, houve muita tensão, porque além disso a mídia dinamarquesa seguiu Gravesen em todos os lugares... foi ruim. Eu acho que Robinho não estava bem, claro. Foi o que lhe custou sua carreira no Real Madrid, porque eles saíram em turnê nos e Capello não o deixou ir. Então ele foi para o ".

É verdade que Rooney e Gravesen estavam atirando fogos de artifício entre eles?

"Sim, eles costumavam fazer isso. Eles colocaram um em cada extremidade do ginásio e os jogaram para fazer um alvo. E Gravesen costumava fazer isso não só no , mas em outros clubes. Em Hamburgo, Gravesen levou dinamite ao treinamento e abriu uma grande cratera no campo de treinamento. Dinamite real! Ele chamou de "fogos de artifício especiais". Em eles eram apenas fogos de artifício ... até onde eu sei".

Qual foi a ocasião mais engraçada do seu tempo no Real Madrid?

"Eu acho que foi quando ele veio para o Real Madrid. Na apresentação estava Florentino Pérez explicando quem ele era, que ele veio do Everton, que ele ia ajudá-los, que eles precisavam passar por muitos clubes que queriam o jogador... e Thomas estava pensando: “Isso não é verdade. A única oferta que tive foi essa. O que ele está dizendo é lixo. Este homem está pintando como se tivesse sido um grande negócio e ele só tinha este clube, é por isso que vim para cá”. Era o clube que eu queria ir, não havia outras opções. Você está no maior clube do mundo, você está vendo todos os fãs do mundo e está realmente pensando nisso. É o reflexo de que Gravesen não tenta ser ninguém, mas apenas ele mesmo".

É verdade que ele enfrenta a namorada em campo?

"Durante seu tempo no Everton ele estava namorando uma garota que também era futebolista. E seu treinador no Everton me disse que um dia ele foi para a academia e encontrou Gravesen treinando com a namorada um a um. E ele me diz que estava jogando contra ele como se estivesse na frente de Hierro ou Roy Keane. Para o máximo de sua força. Como se fosse um jogo. Nada mudou! Eu fiz bilhetes fortes para roubar a bola!"



É verdade que ele é amigo de Mike Tyson?

"Se for verdade. Mike pediu uma camisa e há muitas fotos de Tyson vestindo a camisa da Dinamarca com o '7'. Mike foi a uma luta na Dinamarca, e dois dias antes ele o viu em um jogo de futebol e pensou: 'esse cara é incrível, sua habilidade de lutar, sua aparência ...'. Então ele queria conhecê-lo e pediu a camisa ".

É verdade que Gravesen tornou-se milionário depois de fazer investimentos em Las Vegas e depois perdeu quase tudo para o poker?

"No livro, eu falo sobre as informações que circulam por lá, mas quando você fala com as pessoas ao seu redor, a questão do dinheiro é uma questão complicada a ser contrastada. Ele morava na comunidade mais luxuosa e privada de Las Vegas, ao lado de Andre Agassi ou Nicolas Cage. Eu acho que a casa dele foi avaliada em 7 milhões de dólares. Obviamente correu bem, economicamente falando. E então a origem dos rumores de falência ou a origem de sua fortuna não é tão clara. Há muita ambiguidade. Os rumores sobre o que ele perdeu para o poker são nascidos de um usuário em um fórum de poker especializado, nada mais. Ele diz que entrou em um jogo cara a cara com outro jogador, e eu nem consegui encontrá-lo. A questão do dinheiro é um mistério. Eu sei que ele comprou grandes lotes de terra na Dinamarca, por exemplo. Ele fez investimentos. Quero dizer, você vê o dinheiro, mas você não sabe mais nada sobre ele. Também foi dito que ele era o segundo melhor jogador do Call Of Duty no mundo, e que de lá ele também ganhou muito dinheiro, mas eu conversei com pessoas do mundo e eles me disseram que é mentira. Ele gosta disso, mas ele não trabalha profissionalmente. Thomas é uma pessoa misteriosa até certo ponto. Ele gosta de fazer as coisas bem, que quando ele pega uma coisa, aperta-a ao máximo.

É verdade que o Real Madrid estava errado em contratá-lo e realmente notou Lee Carsley?

"Como revelado no livro o treinador escocês David Weir e ex-companheiro Thomas Gravesen veio para preencher o vazio deixado por Makelele como um meio de contenção, mas não era a sua posição. Foi na imprensa inglesa que começaram a circular rumores de que o Real Madrid confundiu Gravesen com Lee Carsley, que também era careca, mas defensivo. A verdade da careca é que o Real Madrid escolheu o homem errado. Foi isso".

É verdade que ele entrou nos bastidores do Real Madrid dizendo: "Eu sou seu salvador"?

"Foi o que foi dito, que no primeiro dia em que ele chegou ao vestiário dos Galácticos do Real Madrid, ele parou na porta e disse em voz alta:" Eu sou seu salvador ". Mas ele negaria isso mais tarde".