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Abdallah Sima entrou para a história no sábado ao marcar todos os cinco gols do Lens na virada por 5 a 2 sobre o Angers. O ex-atacante do Brighton balançou as redes cinco vezes em 38 minutos e se tornou o primeiro jogador a marcar cinco gols em uma partida nas cinco principais ligas europeias desde Luka Jovic, em 2018. Ele também garantiu a primeira vitória do novo técnico Didier Digard.

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A impressionante sequência de cinco gols de Sima

Sima teve uma das atuações mais impressionantes da temporada ao marcar todos os gols do Lens na vitória de virada por 5 a 2 sobre o Angers, pela Ligue 1. Segundo a BBC Sport, o jogador da seleção senegalesa é o primeiro a marcar cinco gols em uma partida nas cinco principais ligas europeias desde que Jovic fez o mesmo pelo Eintracht Frankfurt contra o Fortuna Düsseldorf, em outubro de 2018.

Sima empatou aos 43 minutos, deixando o placar em 1 a 1 no intervalo. O Angers voltou à frente pouco depois da pausa, mas ele marcou aos 64, 70, 76 e 81 minutos para completar a virada.

Primeiros cinco gols de um jogador em uma partida da Ligue 1 desde 2014

O último jogador a marcar cinco gols em uma partida da Ligue 1 havia sido Carlos Eduardo, pelo Nice contra o Guingamp, em outubro de 2014. Sima é apenas o 17º jogador na história da primeira divisão francesa a conseguir o feito. Por coincidência, Digard, técnico do Lens, jogou ao lado de Eduardo pelo Nice naquele dia.

Antes da viagem a Angers, onde já havia atuado por empréstimo, o jogador de 25 anos tinha marcado apenas uma vez em seis partidas da Ligue 1 nesta temporada. Ele precisou de apenas cinco finalizações no alvo para fazer seus cinco gols, quatro deles em um intervalo de 17 minutos.

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Sima dá crédito aos companheiros

Em entrevista à Ligue 1+ após o jogo, Sima disse: “Sinceramente, é algo excepcional. É algo que vai ficar comigo para sempre, posso dizer. Gravado para a vida toda, com certeza. Conversamos no intervalo e dissemos uns aos outros que precisávamos acordar. Foi o que fizemos e acho que merecemos.”

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Ao destacar a contribuição dos companheiros, acrescentou: “Sem eles, teria sido complicado. Eu nunca teria marcado cinco gols. Agradeço a eles e estou feliz por ter feito cinco gols. Mas, para mim, o mais importante é o coletivo.”

Digard conquista a primeira vitória

Digard conquistou sua primeira vitória no comando do Lens após assumir o cargo em meio a um início de temporada turbulento, marcado pela onda de demissões de técnicos na Ligue 1 . Depois da partida, admitiu ter ficado “irritado” com o primeiro tempo, antes de acrescentar: “Tivemos um jogador em estado de graça, mas os outros o serviram magnificamente. Abdallah... era o dia dele.”

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O Lens agora ocupa a sétima posição, e Digard espera que Sima mantenha essa forma.