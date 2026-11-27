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Grasshopper Club x FC Basel 1893: horário do jogo

Super League - Rodada 15 28 de nov. de 2026 - 12:00 Letzigrund Stadion

O Grasshopper Club recebe o FC Basel pela Super League suíça. A partida será disputada no estádio Letzigrund, em Zurique.

O time da casa, comandado por Olaf Janssen, atravessa um momento difícil. A derrota para o FC Lugano foi a decepção mais recente, e o Grasshopper ocupa a 11ª posição no campeonato.

Antes disso, o Grasshopper Club empatou com o Lausanne-Sport (1 a 1) e o FC Vaduz (2 a 2). A equipe não venceu nenhuma das últimas cinco partidas.

O FC Basel de Slavisa Jokanovic está em situação melhor, na oitava posição, mas também chega após um tropeço. Na última partida, perdeu por 2 a 0 fora de casa para o FC Luzern.

No ataque, o Basel mostrou duas faces recentemente: empatou em 3 a 3 com o FC Thun, fora de casa, mas ficou no 0 a 0 contra o Grasshopper Club. Esse empate sem gols aconteceu há apenas algumas semanas.

Os dois times, portanto, precisam de um bom resultado. Veja a seguir onde assistir à partida.

Destaques da semana: o que aconteceu com Grasshopper Club e FC Basel 1893?

Nos últimos cinco jogos, o Grasshopper Club somou três empates e duas derrotas, sem nenhuma vitória. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 1 para o FC Lugano. Antes, havia sido derrotado pelo mesmo placar em um amistoso contra o Austria Lustenau. Nesse período, marcou cinco gols e sofreu sete.

O FC Basel registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas. Na última partida, perdeu por 2 a 0 fora de casa para o FC Luzern. Antes, venceu o FC Stade Nyonnais por 3 a 0, também fora de casa, pela copa. Nos cinco jogos, marcou sete gols e sofreu sete.

Grasshopper Club x FC Basel 1893: escalações

Grasshopper Club x FC Basel 1893: retrospecto recente

Grasshopper Club x FC Basel 1893: histórico de confrontos diretos

Grasshopper Club x FC Basel 1893: classificação