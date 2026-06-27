Granit Xhaka surpreende e chega a um acordo sobre a transferência para um grande clube da Premier League

Granit Xhaka está prestes a se transferir para o Chelsea. O jornalista Luca Cerchione já havia informado, no sábado, que o clube londrino havia feito uma oferta de trinta milhões de euros pelo jogador. De acordo com Florian Plettenberg, da Sky Deutschland, o meio-campista de 33 anos do Sunderland já chegou a um acordo pessoal com o Chelsea.

“Detalhe exclusivo: Granit Xhaka e o Chelsea já chegaram a um acordo verbal sobre a transferência”, escreveu Plettenberg na noite de sábado no X. “Já há um acordo total sobre as condições pessoais.”

“O Chelsea também já entrou em contato com o Sunderland. Xabi Alonso está se empenhando ao máximo para contratar Xhaka.” Alonso e Xhaka se conhecem desde a época do Bayer Leverkusen, onde atuaram juntos de 2023 a 2025.

Xhaka passou pelas categorias de base do FC Basel e, posteriormente, jogou pelo Borussia Mönchengladbach, Arsenal, Leverkusen e, atualmente, pelo Sunderland. Esse clube o contratou do Leverkusen há um ano por quinze milhões de euros.

Pelo Sunderland, que na última temporada terminou em sétimo lugar na Premier League, o suíço disputou 36 partidas oficiais. Nelas, marcou um gol e deu seis assistências.

Xhaka ainda tem contrato com o Sunderland até meados de 2028. O Transfermarkt estima seu valor de mercado atualmente em oito milhões de euros.

O canhoto, que até agora disputou 149 partidas pela seleção, atua atualmente como capitão da Suíça na Copa do Mundo. Na fase de grupos, ele não perdeu nenhum minuto. A Suíça terminou como líder do Grupo B e enfrentará, na próxima fase, um país que ficou em terceiro lugar.