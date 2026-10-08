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Ao VivoIngressos
Granit XhakaGetty
Jonathan van Haaster
Traduzido por

Granit Xhaka condenado pelo Ministério Público por uso de certificado falso de coronavírus

Suíça
Sunderland
G. Xhaka

Granit Xhaka anunciou nesta quinta-feira que foi condenado pelo Ministério Público de Lucerna por usar um certificado falso de coronavírus. O capitão da seleção suíça recebeu uma multa condicional.

No mês passado, ficou claro que Xhaka e também Breel Embolo usaram um comprovante de vacinação falso. Por isso, eles foram retirados da convocação da seleção suíça para a última Data Fifa.

Xhaka explicou que tinha "profunda desconfiança em relação à vacina" e que enfrentou "medos e incertezas".

Xhaka recebeu uma pena condicional de 3.000 francos (3.217 euros) por dia durante cinquenta dias. Isso equivale a um valor total de 150.000 francos, cerca de 160.000 euros, com um período de experiência de dois anos.

"Há algumas semanas, eu mesmo expressei minha opinião aqui e disse que assumo a responsabilidade pela minha decisão", escreveu Xhaka nesta quinta-feira no Instagram. "Mantenho isso."

"Depois de prestar uma declaração completa ao Ministério Público, o promotor agora tomou uma decisão."

"Fui condenado à revelia por obter uma declaração falsa e recebi uma multa condicional de 50 diárias de CHF 3.000, com um período de experiência de dois anos."

"Isso significa que a pena não será executada desde que eu não cometa novas infrações nesse período. Já paguei as custas do processo."

"Aceito a decisão e assumo a responsabilidade. Obrigado pelas muitas demonstrações de apoio nas últimas semanas. Elas significam muito para mim", disse o meio-campista de 34 anos do Sunderland.


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