O Chelsea não conseguiu convencer Granit Xhaka a se transferir. O capitão da seleção suíça decidiu permanecer no Sunderland, segundo vários meios de comunicação ingleses.

Em junho, o The Athletic, entre outros, divulgou a notícia de que o Chelsea estava concretamente interessado em Xhaka, onde ele poderia ganhar um valor muito superior ao seu salário atual no Sunderland.

Além disso, foi apresentada a Xhaka a perspectiva de voltar a trabalhar com Xabi Alonso, que assumirá o comando técnico do Chelsea a partir da próxima temporada.

Alonso e Xhaka tiveram uma parceria de grande sucesso no Bayer Leverkusen, onde Xhaka era o capitão da equipe que, sob o comando de Alonso, conquistou a dobradinha nacional sem sofrer nenhuma derrota e chegou à final da Liga Europa.

Além disso, essa talvez fosse a última chance de Xhaka conseguir uma transferência de alto nível, já que o canhoto completará 34 anos em setembro.

Apesar de tudo isso, Xhaka decidiu honrar seu contrato com o Sunderland, válido até meados de 2028. Em sua primeira temporada com os Black Cats, Xhaka tornou-se imediatamente capitão e queridinho da torcida.

Xhaka realmente se sentiu tentado por uma transferência por um momento, mas decidiu liderar sua equipe na próxima temporada. Seu senso de responsabilidade como capitão do Sunderland e sua ligação com os torcedores tiveram um papel importante em sua decisão, segundo o The Athletic.

O Sunderland deixou claro desde o início que Xhaka não estava à venda, mas se o jogador tivesse insistido em sua vontade de ser transferido, o clube poderia, no fim das contas, ter cedido. Ao esclarecer a situação agora, Xhaka pôs fim pessoalmente aos rumores de transferência.

Xhaka está agora focado na Copa do Mundo, que, até o momento, está indo muito bem para a Suíça. Com Xhaka em campo durante os noventa minutos de cada partida, o país alpino venceu duas das três partidas da fase de grupos. Nas oitavas de final, a Suíça foi muito superior à Argélia (2 a 0).