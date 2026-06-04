Grandes problemas na preparação do Japão para o confronto contra a seleção holandesa na Copa do Mundo

A seleção japonesa decidiu novamente mudar de local de treinamento durante a preparação para a Copa do Mundo de 2026. Os asiáticos deixam o complexo de treinamento do Tigres UANL e se mudam para El Barrial, o centro de treinamento do CF Monterrey.

De acordo com diversos meios de comunicação mexicanos, o estado da grama é o principal motivo da mudança. O Japão estaria insatisfeito com a qualidade do campo no complexo de treinamento do Tigres, onde recentemente houve a troca da grama de inverno pela de verão. As condições climáticas também teriam contribuído para o estado precário do campo de jogo.

Anteriormente, já havia ocorrido uma mudança temporária para um complexo de treinamento universitário, e agora foi escolhido El Barrial, um dos complexos de treinamento mais completos do México.

A seleção japonesa deve treinar lá na tarde de quinta-feira. Isso será feito em coordenação com o Monterrey, que realiza seus próprios treinos pela manhã. Não está claro se os japoneses também poderão utilizar o complexo de treinamento no fim de semana.

O Japão chegou ao estado de Nuevo León no dia 2 de junho e foi recebido por autoridades locais, torcedores e funcionários do hotel da equipe.

Por enquanto, ainda não está claro por quanto tempo o Japão permanecerá treinando em El Barrial. Segundo as notícias, a equipe partirá em 8 de junho para Nashville, onde continuará a preparação final para a Copa do Mundo.

É interessante notar que a Tunísia também está utilizando El Barrial. A seleção africana participante da Copa do Mundo escolheu o complexo de treinamento de Monterrey como base fixa durante o torneio na América do Norte.







