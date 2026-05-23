Grandes problemas à vista para a Copa do Mundo: os países participantes devem ficar em quarentena por até 21 dias

Os Estados Unidos querem que a comissão técnica e a seleção da República Democrática do Congo fiquem em quarentena por 21 dias antes da Copa do Mundo. Se não o fizerem, há a possibilidade de não conseguirem entrar no país.

No início desta semana, soube-se que a seleção nacional do Congo cancelou o estágio de preparação para a Copa do Mundo na capital Kinshasa devido a um surto do vírus ebola, contagioso e mortal, no leste do país.

Embora o campo de treinamento na capital congolesa tenha sido cancelado, foi encontrado um local substituto. A seleção viajará para Liège, na Bélgica.

Lá, o país africano disputará mais um amistoso contra a Dinamarca, no dia 3 de junho. Pouco menos de uma semana depois, o Chile será o adversário em um amistoso internacional em Cádiz, na Espanha.

No entanto, ainda há problemas para a Copa do Mundo. Andrew Giuliani, chefe da força-tarefa da Copa do Mundo da Casa Branca, disse à ESPN: “Fomos muito claros com o Congo: eles precisam manter a integridade de sua bolha por 21 dias antes de poderem vir para Houston em 11 de junho. Queremos garantir que, dessa forma, nada chegue perto de nós ou às nossas fronteiras.”

Aliás, o Congo não pretende alterar a preparação para a Copa do Mundo. Segundo um dirigente da equipe, uma das razões é que todos os jogadores atuam fora do Congo.

O Congo está de volta à Copa do Mundo após uma ausência de 52 anos. O país está no Grupo K e disputará suas partidas da fase de grupos contra Portugal (17 de junho), Colômbia (24 de junho) e Uzbequistão (na madrugada de 27 para 28 de junho). Contra Portugal, o Congo joga em Houston; contra a Colômbia, em Zapopan, no México; e contra o Uzbequistão, em Atlanta.