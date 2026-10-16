"Grandes obstáculos e documentos falsificados": especialista jurídico destrói o sonho do Manchester City no recurso

Após a decisão histórica que sacudiu os alicerces do futebol inglês, com a condenação do Manchester City por todas as acusações relacionadas à violação das regras financeiras entre as temporadas 2009-2010 e 2017-2018, por meio da criação de "contratos fictícios" para inflar acordos de patrocínio em um valor fabuloso de 830 milhões de libras esterlinas, o clube inglês se vê diante de uma missão descrita pelos principais advogados da Grã-Bretanha como "impossível".

E apesar de o City afirmar sua "inocência das acusações" e dizer que possui "provas contundentes" de que a decisão "contém erros substanciais evidentes, jurídicos, de princípio e factuais", especialistas em direito garantem que o caminho do recurso está repleto de obstáculos.

O recurso não é um colete salva-vidas fácil

Em uma análise jurídica contundente à rede "BBC Sport", James Severn, membro da Associação de Advogados de Litígios de Londres (LSLA) e sócio da firma Penningtons Manches Cooper, afirmou que o recurso "não é apenas uma chance de formar um novo painel para anular a decisão".

Severn explicou a rígida regra jurídica: "O Manchester City terá de identificar um erro substancial de direito, de princípio ou de fato, ou uma grave injustiça processual, que tenha afetado substancialmente a decisão da comissão. O painel de recurso dispõe de amplos poderes para aceitar ou rejeitar o recurso, ou modificar a decisão, mas o clube precisa comprovar que as provas disponíveis foram mal interpretadas".

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A carta do governo de Abu Dhabi: uma arma de dois gumes

A defesa do City no recurso gira em torno de um ponto essencial: que os pagamentos foram feitos pelo governo dos Emirados Árabes Unidos na condição de acionista das empresas patrocinadoras e, portanto, os valores de patrocínio eram legítimos e não foram acrescentados pelos proprietários.

Mas esse argumento se choca com um grande obstáculo: a companhia Etihad Airways, uma das principais patrocinadoras do clube e eixo do caso, que anteriormente declarou, em documentos judiciais no âmbito de uma investigação americana em Nova York em 2015, que o governo de Abu Dhabi não pagou pelo patrocínio ao clube.

O City insiste que isso não abrange o contexto completo do caso e que os documentos governamentais sustentam integralmente sua posição. Aqui, Severn comenta: "Extratos bancários, registros governamentais e documentos de pagamento contemporâneos podem constituir provas sólidas se demonstrarem a existência de uma trilha de auditoria clara que mostre que o dinheiro veio do governo de Abu Dhabi e não dos proprietários. No entanto, se essas provas já estavam disponíveis à comissão, que ainda assim concluiu que os arranjos eram fictícios, o clube enfrentará enorme dificuldade para provar que essa conclusão está substancialmente errada".

Comunicado da Etihad Airways: não é suficiente

A situação ficou ainda mais complicada depois que a Etihad Airways emitiu um comunicado antes da confirmação do recurso do City, no qual afirmou que nunca lhe foi concedida "a oportunidade, por parte da Premier League, de se representar ou de apresentar as informações pertinentes".

Severn respondeu a isso de forma firme: "A reclamação da Etihad Airways não comprova, por si só, a existência de uma falha processual. A Etihad Airways não era a parte demandada, e é improvável que tenha um direito independente de participação, sendo provável que estivesse disponível a qualquer uma das partes obter e apresentar tais provas".

O plano do "caos e do ruído"

Uma parte essencial da defesa do City será contestar a dependência excessiva da comissão em relação aos e-mails vazados do "Football Leaks".

Severn disse: "Se o City conseguir provar que a comissão interpretou mal os e-mails de forma substancial, ou não considerou seu contexto correto, isso poderia configurar um erro substancial de fato. Mas a dificuldade do City está no fato de que a comissão ouviu provas extensas de testemunhas e documentos e, ainda assim, chegou a conclusões graves sobre arranjos fictícios e financiamento disfarçado".

Por sua vez, Kieran Maguire, professor de finanças do futebol na Universidade de Liverpool, foi mais duro, ao dizer que a comissão concluiu que "os documentos foram falsificados para se adequar ao crime", e que ela deve ter concluído que "as provas e a credibilidade das testemunhas apresentadas pelo City eram fracas".

Apesar de Maguire acreditar que existe um caminho estreito para a salvação, isso se daria por meio de uma abordagem que ele descreveu como "caótica e ruidosa", ou seja, tentar questionar tudo o que se relaciona aos próprios procedimentos da comissão, em vez de focar nas provas, incluindo o fato de que seus membros foram escolhidos pelos clubes da Premier League, e não pelo City.

Severn, que destacou que os principais juízes aposentados que integram a comissão "passaram suas carreiras interpretando fatos complexos", concluiu dizendo que "é impossível avaliar de forma confiável as chances de o City ganhar o recurso, mas não será fácil".

E ainda que os regulamentos da Premier League determinem que o recurso seja analisado em até 12 semanas, ou seja, até a noite de Natal, Severn alertou que, "diante do volume e da complexidade dos procedimentos, o resultado final pode não ser conhecido por algum tempo".



