Grandes novidades sobre o futuro de Shane Kluivert no FC Barcelona

Shane Kluivert (18) vai renovar por mais duas temporadas o seu contrato com o FC Barcelona, que está prestes a expirar. É o que informa o jornal De Telegraaf nesta quinta-feira.

O filho mais novo do ex-atacante Patrick Kluivert já estava em negociações com o Barça há algum tempo. Segundo o jornalista Mike Verweij, um acordo foi alcançado recentemente.

Quando o contrato estiver assinado, Kluivert continuará jogando em Barcelona até meados de 2028. Ele mora lá com seus pais.

Kluivert joga pelo Barcelona desde 2017. Na época, ele foi contratado do Paris Saint-Germain, onde seu pai trabalhava.

Atualmente, Kluivert joga pelo Barça Atlètic, a equipe de base de ponta do clube que disputa a quarta divisão da Espanha.

Em dezesseis partidas oficiais pelo time, Kluivert marcou dois gols e deu duas assistências. Além disso, o jogador de Zaandam foi convocado onze vezes para a seleção sub-19 da Holanda.

Na semana passada, Kluivert foi eleito em nossa seção NXGN como um dos dez maiores talentos holandeses de 2007 e 2008.