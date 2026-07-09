Grandes novidades sobre o futuro de Oussama Targhalline no Feyenoord

O Feyenoord vai renegociar e prorrogar o contrato do meio-campista Oussama Targhalline, segundo informou o site de torcedores FR12 na tarde desta quinta-feira.
O clube de Roterdã vai recompensar em breve o meio-campista de 24 anos, natural de Casablanca, com um contrato melhorado. Targhalline se tornou um jogador importante no Feyenoord sob o comando de Robin van Persie.
Com o novo contrato, o Feyenoord reforça a confiança em Targhalline, que, segundo o Transfermarkt, já vale 16 milhões de euros.
O Feyenoord contratou Targhalline no inverno de 2025 por apenas 450.000 euros, vindo do Le Havre. O contrato atual do jogador, que já disputou 11 partidas pela seleção marroquina, tinha validade até meados de 2028.
Até o momento, Targhalline disputou 39 partidas oficiais pelo Feyenoord, nas quais marcou dois gols e deu quatro assistências.
Giovanni van Bronckhorst também já teria ficado impressionado com Targhalline, que disputou um tempo na partida amistosa contra o FC Dordrecht (vitória por 0 a 6) no sábado.
Contra o Schapekoppen, Targhalline deu uma assistência para Calvin Stengs e uma pré-assistência para Gonçalo Borges.