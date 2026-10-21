Segundo a Sport Bild, a direção esportiva liderada por Max Eberl não vê, neste momento, nem mesmo entre os principais goleiros da Europa alguém que certamente faria um trabalho melhor do que Urbig. Até agora, o jogador de 23 anos correspondeu à confiança com boas atuações. Também convenceu em suas duas partidas pela seleção alemã e Jürgen Klopp, sem sofrer gols em nenhuma delas.

Ainda assim, dúvidas sobre Urbig são levantadas repetidamente. Especialistas, em particular, alertam para o tamanho do passo que ele está prestes a dar. Entre eles estão as lendas do gol do Bayern de Munique Sepp Maier e Oliver Kann. A questão é: o ex-jogador do Colônia já está pronto para ser o único titular, sem a ajuda de Neuer, de quem se tornou próximo, ou pode acabar vítima da empolgação em torno de seu nome?

Em entrevista à Sport Bild, Didi Hamann também manifestou essa preocupação. "O que Urbig faz bem: ele transmite tranquilidade. Mas, para ele, disputar 15 jogos é algo bem diferente de ser o goleiro titular em Munique. Agora, ele não tem nada a perder", afirmou. E ressaltou: "Acredito que ele seja capaz, mas estou longe de dizer que certamente será o número 1 em Munique pelos próximos cinco anos. É preciso mais do que isso. Eu teria um pouco de cautela."

Qual é o plano para Jonas Urbig? Presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer fala sem rodeios

O Bayern, porém, não quer saber do debate, que já se arrasta há algumas semanas. "Jonas Urbig chegou até nós como um goleiro muito jovem vindo da segunda divisão (aos 21 anos, em janeiro de 2025, do 1. FC Köln; nota da redação) e, desde então, se posicionou como o futuro número 1 do Bayern de Munique, além de já ter disputado seus primeiros jogos pela seleção", declarou o presidente Herbert Hainer, citado na reportagem. O dirigente de 72 anos foi enfático: "A tarefa de encontrar um sucessor para um goleiro eleito várias vezes o melhor do mundo é imensa, e ela foi e continua sendo muito bem executada. Nossa direção esportiva também merece muito crédito por essa evolução."

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Para Hainer, não há dúvida de que Urbig seguirá os passos de Neuer. "Ele reúne exatamente a combinação necessária no Bayern de Munique: talento, personalidade e vontade de continuar aprendendo todos os dias. Jonas Urbig já transmite uma tranquilidade e uma segurança notáveis e também já mostrou seu valor em grandes jogos. Todos nós acreditamos muito no potencial dele para o futuro", acrescentou.

Além das dúvidas sobre Urbig, cresceram recentemente os pedidos para que o goleiro receba mais minutos em campo. O debate foi desencadeado por uma falha de Neuer no empate por 2 a 2 em Augsburg, pouco depois do apito inicial, que resultou no gol mais rápido da história da Bundesliga. Com 69% dos chutes defendidos, Urbig tem, no papel, números até melhores que os de Neuer desde o verão de 2025 (65%). Uma troca no posto de titular nesta temporada, porém, não está em discussão na Säbener Straße.

O plano continua sendo alternar os dois goleiros. O técnico Vincent Kompany voltou a dar essa indicação há poucos dias, quando chegou a classificar o debate como "bom para nós", reforçando sua avaliação positiva de Urbig. Segundo ele, o Bayern tem uma "boa situação" no gol, que "muitos gostariam de ter".

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Nesta temporada ainda em seu início, Urbig já defendeu o gol do Bayern quatro vezes, a mais recente na ausência de Neuer, na goleada por 6 a 1 sobre Manuel Neuer. Na Champions League, contra o Arsenal, o veterano deve voltar a ficar entre as traves. Tudo indica que esta seja a última temporada do jogador de 40 anos, que já sugeriu diversas vezes, nas últimas semanas e meses, que encerrará a carreira. Uma decisão definitiva, porém, ainda não foi tomada. Sven Ulreich também está perto de se aposentar.

Para esse cenário, o Bayern de Munique já estaria procurando um reserva experiente para Urbig. Entre os nomes cogitados estão Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) e Bernd Leno (Fulham). Recentemente, a Sky também noticiou interesse em Fabian Bredlow, do Stuttgart, que teria sido até oferecido ao Bayern. Leonard Prescott, formado no clube, poderia se tornar o terceiro goleiro.