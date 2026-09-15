Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1064804616.jpgANP
Bart DHanis

Traduzido por

Grandes dúvidas em torno da contratação milionária “desaparecida” do Feyenoord: “Onde ele está?”

Feyenoord

Há grandes dúvidas em torno do atacante do Feyenoord, Stephano Carrillo. O mexicano, que foi contratado em fevereiro de 2025 por 2,5 milhões de euros junto ao Santos, não é visto em lugar nenhum.

Carrillo foi levado a Roterdã na época por Dennis te Kloese. O atacante, que ainda tem apenas 20 anos, foi contratado como um investimento para o futuro.

O Feyenoord decidiu emprestá-lo no verão passado ao clube parceiro FC Dordrecht. Lá, ele marcou quatro vezes em 34 partidas da Keuken Kampioen Divisie.

No verão, ele retornou ao Feyenoord, mas desde então desapareceu sem deixar rastros. Robin van Persie o recolocou em junho no time de aspirantes, que é comandado por Adrie Poldervaart.

Nesta temporada, porém, ele não esteve nenhuma vez na lista de relacionados de Poldervaart, observa o 1908. O veículo, muito bem informado, não faz ideia do que está acontecendo com o mexicano.

Segundo o 1908, ele recebe um salário relativamente alto no Feyenoord, o que dificulta negociá-lo. Ele ainda tem contrato até meados de 2029 em De Kuip.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google