Grandes dúvidas em torno da contratação milionária “desaparecida” do Feyenoord: “Onde ele está?”

Há grandes dúvidas em torno do atacante do Feyenoord, Stephano Carrillo. O mexicano, que foi contratado em fevereiro de 2025 por 2,5 milhões de euros junto ao Santos, não é visto em lugar nenhum.

Carrillo foi levado a Roterdã na época por Dennis te Kloese. O atacante, que ainda tem apenas 20 anos, foi contratado como um investimento para o futuro.

O Feyenoord decidiu emprestá-lo no verão passado ao clube parceiro FC Dordrecht. Lá, ele marcou quatro vezes em 34 partidas da Keuken Kampioen Divisie.

No verão, ele retornou ao Feyenoord, mas desde então desapareceu sem deixar rastros. Robin van Persie o recolocou em junho no time de aspirantes, que é comandado por Adrie Poldervaart.

Nesta temporada, porém, ele não esteve nenhuma vez na lista de relacionados de Poldervaart, observa o 1908. O veículo, muito bem informado, não faz ideia do que está acontecendo com o mexicano.

Segundo o 1908, ele recebe um salário relativamente alto no Feyenoord, o que dificulta negociá-lo. Ele ainda tem contrato até meados de 2029 em De Kuip.