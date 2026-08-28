Grandes confrontos para o NEC na fase de liga da Liga Europa

O NEC conheceu os adversários na fase de liga da Liga Europa: Benfica, Juventus, Dinamo Zagreb, Stade Rennes, Omonia Nicosia, NK Celje, Levski Sofia e Arabat. A primeira partida será disputada em 16 ou 17 de setembro.

O clube de Nijmegen entrou no sorteio de sexta-feira vindo do Pote 4. O NEC já sabia de antemão que enfrentaria oito adversários diferentes: dois de cada pote. Desses dois duelos, um será disputado em casa e o outro fora. Um confronto com o FC Twente estava descartado, já que clubes do mesmo país não podem ser emparelhados.

Os maiores nomes estavam no Pote 1. Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Olympique Lyon, AZ, Olympiacos, Real Sociedad e Olympique Marseille foram colocados no pote mais alto.

O NEC estava no Pote 4 junto com TSG Hoffenheim, Besiktas, União Torreense, Hapoel Beer Sheva, OFI Heraklion, Lillestrøm SK, Levski Sofia e Ararat Armenia.

Do Pote 1 saíram Benfica e Juventus. Dinamo Zagreb e Stade Rennes vieram do Pote 2, com Omonia Nicosia e NK Celje do Pote 3. Levski Sofia e Arabat são os últimos adversários do Pote 4.

Em quais datas o NEC joga na Liga Europa?

A fase de liga começa em 16 e 17 de setembro. Depois, haverá rodadas em 15 de outubro, 22 de outubro, 5 de novembro, 26 de novembro e 10 de dezembro. Após a pausa de inverno, as duas últimas partidas estão marcadas para 21 de janeiro e 28 de janeiro. Ainda não se sabe, nesta noite de quinta-feira, qual adversário o NEC enfrentará em cada data. A Uefa divulgará a tabela definitiva, incluindo as datas exatas das partidas e os horários de início, até sábado, 29 de agosto.

Os times que terminarem entre o 1º e o 8º lugares se classificam diretamente para as oitavas de final. Os colocados entre o 9º e o 24º lugares disputarão um playoff. Os times entre o 25º e o 36º lugares estarão eliminados e também não cairão para a Conference League.

Os adversários do NEC na Liga Europa: Benfica, Juventus, Dinamo Zagreb, Stade Rennes, Omonia Nicosia, NK Celje, Levski Sofia e Arabat