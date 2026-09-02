Amir Bouhamdi seguirá vinculado ao PSV até meados de 2031, informou oficialmente o clube de Eindhoven. O jornalista Mounir Boualin já havia noticiado em meados de agosto que o atacante de dezoito anos renovaria seu contrato.

"Muita coisa tem acontecido comigo nos últimos meses, mas tento manter a calma e, acima de tudo, continuar trabalhando duro. Sinto a confiança de todos os setores dentro do clube e tento retribuir isso deixando minha marca", declarou Bouhamdi após assinar os contratos no Philips Stadion.

O talentoso atacante prosseguiu: "Ao mesmo tempo, sei muito bem que ainda tenho muito a aprender e vou fazer de tudo para tirar o máximo do meu potencial nos próximos anos. Esta renovação de contrato é um marco maravilhoso, do qual tenho imenso orgulho."

O diretor técnico Earnest Stewart elogiou especialmente o caráter de Bouhamdi. "Amir tem sido até aqui uma fonte de inspiração para muitos jogadores da base. Ele trabalha duro, está aberto ao feedback e mantém a calma diante de toda a atenção que vem recebendo neste momento. Essa é uma característica importante para um jogador jovem."

"Estamos felizes que Amir esteja ligando seu futuro ao PSV e temos total confiança de que ele pode continuar se desenvolvendo aqui. Se Amir conseguir continuar tão fiel a si mesmo, tiver paciência e mantiver a mesma postura que o trouxe até aqui, então ainda há belos passos à sua espera", acrescentou o orgulhoso Stewart.

O setorista Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad, citou em meados de agosto alguns nomes de grandes clubes que estavam de olho em Bouhamdi. "Barcelona, Juventus, Paris FC... Esses são os três primeiros nomes de uma extensa lista de clubes que demonstraram interesse em Bouhamdi em maior ou menor grau."

No domingo, Bouhamdi ainda deu duas assistências contra o FC Utrecht, derrotado pelo PSV por 6 a 1. O atacante já soma 169 minutos na equipe principal.