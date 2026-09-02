Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1082172682.jpgDeFodi Images
Rian Rosendaal

Traduzido por

Grandes clubes ficam para trás: joia escolhe futuro no PSV

Mercado da bola
PSV

Amir Bouhamdi seguirá vinculado ao PSV até meados de 2031, informou oficialmente o clube de Eindhoven. O jornalista Mounir Boualin já havia noticiado em meados de agosto que o atacante de dezoito anos renovaria seu contrato.

"Muita coisa tem acontecido comigo nos últimos meses, mas tento manter a calma e, acima de tudo, continuar trabalhando duro. Sinto a confiança de todos os setores dentro do clube e tento retribuir isso deixando minha marca", declarou Bouhamdi após assinar os contratos no Philips Stadion.

O talentoso atacante prosseguiu: "Ao mesmo tempo, sei muito bem que ainda tenho muito a aprender e vou fazer de tudo para tirar o máximo do meu potencial nos próximos anos. Esta renovação de contrato é um marco maravilhoso, do qual tenho imenso orgulho."

O diretor técnico Earnest Stewart elogiou especialmente o caráter de Bouhamdi. "Amir tem sido até aqui uma fonte de inspiração para muitos jogadores da base. Ele trabalha duro, está aberto ao feedback e mantém a calma diante de toda a atenção que vem recebendo neste momento. Essa é uma característica importante para um jogador jovem."

"Estamos felizes que Amir esteja ligando seu futuro ao PSV e temos total confiança de que ele pode continuar se desenvolvendo aqui. Se Amir conseguir continuar tão fiel a si mesmo, tiver paciência e mantiver a mesma postura que o trouxe até aqui, então ainda há belos passos à sua espera", acrescentou o orgulhoso Stewart.

Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJX
PSV crest
PSV
PSV

O setorista Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad, citou em meados de agosto alguns nomes de grandes clubes que estavam de olho em Bouhamdi. "Barcelona, Juventus, Paris FC... Esses são os três primeiros nomes de uma extensa lista de clubes que demonstraram interesse em Bouhamdi em maior ou menor grau."

No domingo, Bouhamdi ainda deu duas assistências contra o FC Utrecht, derrotado pelo PSV por 6 a 1. O atacante já soma 169 minutos na equipe principal.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google